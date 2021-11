Rapidinhas

CB Correio Braziliense

O Grupo Pão de Açúcar anunciou um arrojado plano de expansão para a sua principal marca: a abertura de 100 unidades até 2024. Na projeção anterior, a empresa havia apontado o plano de inaugurar 50 unidades até 2023. Atualmente, considerando todas as suas bandeiras e formatos de estabelecimentos, o GPA possui 697 pontos-de-venda no país.

O Google lança, nesta semana, um guia de varejo para pequenas e médias empresas. O objetivo é ajudá-las a se preparar para os eventos de compras que se aproximam, como Black Friday e Natal. Segundo o Google, a publicação traz informações sobre mudanças de comportamento dos consumidores e orientações sobre como se conectar com clientes.

A B3 alcançou em outubro a marca de 4 milhões de contas de pessoas físicas. Em número de CPFs, os investidores somam 3,4 milhões. A diferença se dá pelo fato de o mesmo indivíduo ter conta em diversas corretoras. De acordo com a B3, o valor sob custódia das pessoas físicas alcançou R$ 490 bilhões.

O Facebook anunciou a primeira aquisição após a mudança de nome para Meta. Trata-se da startup Within, desenvolvedora de aplicativos que estimulam a prática de exercícios com o auxílio de realidade virtual. Para especialistas, a investida reforça a intenção da empresa de Mark Zuckerberg de investir no ambiente metaverso.