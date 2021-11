Um novo mundo para a web

FS Fernanda Strickland João Vitor Tavares*

A tecnologia 5G promete turbinar a velocidade da internet e permitir uma revolução na conectividade, sobretudo nos negócios e no dia a dia das pessoas. Com a transmissão de dados muito mais veloz, a chamada "internet das coisas", entrará em cena, finalmente, após o leilão do 5G, iniciado ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Objetos incorporados a sensores, programas e outras tecnologias poderão ser controlados a distância pela internet e terão mais funcionalidades, como geladeiras, aspirador de pó, lâmpadas e até carros autônomos.

"O 5G trabalha na faixa de frequências mais ampla e oferece serviços diferenciados. Também prevê uma série de mecanismos e tecnologias para propiciar o uso voltado a uma grande densidade de dispositivos conectados e em velocidades bem altas", explicou João José Costa Gondim, professor no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB). Segundo ele, o foco do mecanismo vai além da disseminação de dispositivos, inclusive, melhorar o monitoramento das grandes cidades por câmeras.

Mariluce Cordeiro, 66 anos, empresária e diretora da Microsom, clínica de Taguatinga especializada em saúde auditiva, espera que o uso do 5G traga grandes benefícios aos negócios. "É uma tecnologia de ponta. Além disso, vai beneficiar em muitos aspectos nossas rotinas do dia a dia. Estamos muito esperançosos e otimistas. Uma internet rápida, sem problemas, facilitará as adaptações dos aparelhos auditivos. Assim, as vendas serão agilizadas", disse.

O neurocientista Álvaro Machado Dias, professor livre-docente da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), destacou que, como no caso de toda inovação, os primeiros efeitos do 5G serão os mais óbvios, porém não os mais importantes. "Haverá mais qualidade na conexão de dados, que vai propiciar uma experiência mais fluida em filmes e jogos, que terão o padrão 4K de resolução como ponto de partida, chegando até ao holograma", afirmou. A menor latência (menos tempo para conectar), segundo ele, permitirá maior velocidade e estabilidade do sinal, o que vai permitir "a implantação do metaverso", que é a promessa de fusão da realidade digital com a física, na qual estão investindo Facebook, Microsoft e Roblox.

De acordo com o neurocientista, no varejo, o 5G também vai permitir experiências imersivas, baseadas em bots e metaverso, que devem reequilibrar a balança de valor das marcas. "Algumas se tornarão mais valiosas, enquanto outras seguirão o caminho contrário. Uma forte digitalização e robotização também ocorrerá na indústria — tendência esta conhecida como indústria 4.0. O perfil dos empregos vai mudar, favorecendo ainda mais quem mexe com tecnologia", comentou. Para Dias, o 5G também contribuirá para aumentar o fosso entre as pessoas que têm condições de surfar na onda tecnológica e as que não têm. "No todo, será positivo, mas também aumentará a exclusão econômica e psicossocial no país", observou.

*Estagiários sob a supervisão de Rosana Hessel