Bolsa não para de quebrar marcas negativas

CB Correio Braziliense

Quando se imaginava que a Bolsa brasileira já teria atingido o fundo do poço em 2021, eis que novas marcas negativas não param de ser quebradas. Ontem, o Ibovespa caiu 2,09%, renovando assim a menor pontuação de fechamento do ano. O mercado ficou estressado com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que adia o pagamento de precatórios, além da maior preocupação com a desaceleração econômica. Para quem tem investimentos em renda variável, o futuro será desafiador.