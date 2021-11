Menos burocracia beneficia importadoras e exportadoras

CB Correio Braziliense

O ministro da Economia, Paulo Guedes, trouxe alguns dados interessantes em evento promovido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Segundo ele, o Brasil reduziu o tempo médio de desembaraço das exportações de 17 para nove dias, e das importações, de 13 para menos de cinco dias. Com menos burocracia, as empresas deverão economizar algo em torno de US$ 30 bilhões por ano. Guedes citou a criação do portal único do comércio exterior como determinante para o resultado.