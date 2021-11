Com 5G, robôs dominarão da manufatura ao agronegócio

CB Correio Braziliense

Nos últimos dias, muitos especialistas têm discutido o impacto da chegada do 5G para melhorar a rotina das pessoas — os smartphones, por exemplo, poderão ficar 100 vezes mais rápidos. Isso é notável, mas talvez as mais extraordinárias transformações sejam protagonizadas pelo setor produtivo. Na mineração, veículos robôs autônomos poderão substituir os homens nas descidas às minas, o que não apenas fará disparar a produtividade como, acima de tudo, tornará as operações mais seguras. Na indústria de manufatura, as linhas de montagem deverão adotar a realidade aumentada, tecnologia capaz de simular, com máxima precisão, todo tipo de ambiente. No setor automotivo, as fábricas serão operadas sem a necessidade de intervenção humana. Na agricultura, o 5G fará com que mais robôs trabalhem no campo, modernizando lavouras inclusive em áreas remotas. Sob diversas aspectos, a nova tecnologia representa uma grande revolução. Isso é ótimo para o Brasil.