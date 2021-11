Suzano pretende investir R$ 19,3 bilhões em nova fábrica

CB Correio Braziliense

A Suzano, maior produtora de celulose do Brasil, vai investir R$ 19,3 bilhões em uma fábrica em Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. A unidade deverá produzir 2,5 milhões de toneladas anuais e contará com um benefício incontestável: o menor custo de produção do mundo — inferior a R$ 400 por tonelada, ou 20% abaixo da média do mercado. A meta é que ela comece a operar a plena capacidade a partir de 2024. Segundo a empresa, isso se deve ao investimento em novas tecnologias.