Rapidinhas

A Energisa vai apresentar dois projetos na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas: a chegada de energia por fonte solar a comunidades ribeirinhas no Pantanal e na Vila Restauração, em plena floresta Amazônica. As iniciativas serão apresentadas em painel da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Quer viajar para os Estados Unidos? Se você precisa de visto, é melhor planejar outro roteiro. Nos consulados americanos, é impossível agendar entrevistas para a concessão do documento até dezembro de 2022. Há exceções. Estudantes, participantes de intercâmbios e pessoas que estão viajando por razões humanitárias têm prioridade.

O Brasil alcançou, em setembro, o maior número de passageiros de voos internacionais desde o início da pandemia. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), viajaram, no período, 411.277 pessoas, o que representa um avanço de 184,3% em relação a setembro de 2020, quando vigoravam as restrições de circulação.

A Caixa Econômica Federal vai lançar uma linha de crédito para financiar a construção de sistemas de geração de energia fotovoltaica em residências. As taxas são a partir de 0,99% ao mês, com financiamento de até 100% do projeto, limitado obviamente à capacidade financeira do cliente. O prazo será de até 60 meses.