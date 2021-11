Crise ameaça o futuro dos jovens

CB Correio Braziliense

A crise econômica tem sido especialmente traumática para os jovens. Cerca de 30% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão desempregados, um dos índices mais altos da história. Sem emprego, eles também pouco empreendem. Segundo o Sebrae, apenas 6,8% das pessoas que possuem negócios próprios integram a mesma faixa etária. Em 2016, o percentual era de 7,2%. O cenário é alarmante. É impossível que um país se desenvolva sem oferecer oportunidades para os mais novos. E o Brasil, como se vê, parece ter dado as costas para a garotada. Não há no governo nenhum plano efetivo para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho ou no universo empreendedor. Por sua vez, as empresas pouco fazem para abrir novas frentes profissionais. Sem vislumbrar chances de crescer no Brasil, muitos tentam a sorte no exterior — o que, ressalte-se, não é garantia de vida melhor. É hora de olhar com mais atenção para esse público.