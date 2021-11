As previsões furadas do mercado financeiro

CB Correio Braziliense

Os especialistas em investimentos deveriam deixar as paixões políticas de lado. Rafael Ferri, um dos fundadores da plataforma TC, fez uma análise audaciosa no ano passado, antes da eleição nos Estados Unidos. Ele afirmou que, se Joe Biden ganhasse o pleito, o SPX, índice de referência da Bolsa americana, cairia 40%. Pois bem. Desde a vitória de Biden, o indicador avançou cerca de 30%. Trumpista de carteirinha e admirador de Jair Bolsonaro, Ferri é voz influente do mercado financeiro.