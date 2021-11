CB Correio Braziliense

» A adoção de novas tecnologias no atendimento bancário tem crescido nos últimos anos. No Itaú Unibanco, o uso do bot via WhatsApp acelerou 323% no terceiro trimestre diante de igual período de 2020. O número acompanha o crescimento da base de clientes que utilizam a ferramenta: no acumulado de julho a setembro de 2021, houve um incremento de 217%.

» Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, aposta todas as fichas na criação do metaverso, o mundo digital que permitirá às pessoas interagirem entre si a partir da realidade aumentada. Mas, suprema ironia, antes ele pretende abrir lojas físicas para apresentar dispositivos feitos pela empresa, como óculos e fones de ouvido de realidade virtual.

» Vinte e sete empresas baseadas no Reino Unido assinaram, nesta semana, um documento em que se comprometem a não comprar, até 2025, nenhuma soja proveniente de áreas desmatadas. Entre os signatários do manifesto estão os braços britânicos de gigantes como Tesco, Sainsbury's, KFC e McDonald's.

» A Black Friday deverá movimentar US$ 3,9 bilhões, um acréscimo de 6% em relação ao mesmo evento do ano passado. Os dados da consultoria GfK mostram também que 79% dos consumidores brasileiros pretendem realizar alguma compra na data. Isso é ótimo para o setor varejista, que teve até agora um ano morno.