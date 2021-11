Alimentação fora do lar inicia recuperação

CB Correio Braziliense

Um ano e meio após o começo da pandemia, o canal de food service (alimentação fora do lar) dá sinais de recuperação. O setor deverá fechar o ano com 27% de participação nas vendas totais da indústria de alimentos, ante 24% de 2020. Para 2022, estima-se recuperação total, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Esses e outros dados serão apresentados no 14º Congresso Internacional de Food Service, a ser realizado em 11 de novembro, de forma virtual.