Carrefour congela preços de produtos de marca própria

CB Correio Braziliense

O Carrefour tomou uma medida drástica para acelerar as vendas de final de ano: congelou os preços dos produtos de marca própria até janeiro de 2022. Não é pouca coisa: a categoria responde por expressivos 18% das transações do varejo alimentar. A inflação tem dado sinais frequentes de descontrole. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do País, acelerou para 1,25% em outubro — é a maior alta para o mês desde 2002. Com isso, o indicador avançou 8,24% no ano.