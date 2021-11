CB Correio Braziliense

» A Organização Internacional do Trabalho realizou uma pesquisa sobre a inclusão no ambiente corporativo brasileiro. Segundo o estudo, 56% dos entrevistados disseram que as empresas onde trabalham estão muito preocupadas com o tema, enquanto que para 34% deles as companhias se dedicam só em parte ao assunto. Para 10%, as corporações ignoram a diversidade.

» Ainda sobre diversidade (ou a falta dela). Segundo pesquisa da consultoria KPMG Brasil, mulheres e negros são minoria entre líderes da área da saúde. Elas ocupam menos da metade (44%) dos cargos de liderança do setor. Quanto à cor da pele desses profissionais, apenas 17% se declararam negros ou pardos.

» A Votorantim Cimentos assinou um acordo para comprar as operações da empresa espanhola HeidelbergCement, incluindo uma fábrica integrada de cimento, três minerações de agregados e 11 usinas de concreto na região da Andaluzia. A fábrica tem capacidade para produzir 1,4 milhão de toneladas de cimento por ano.

» A fabricante americana de tintas automotivas PPG lançará no Brasil uma tecnologia que reduz em até 50% o consumo de energia necessária para a pintura dos veículos. Segundo a empresa, a inovação usa um sistema conhecido como "pré-tratamento de baixa temperatura". Ele será usado na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas (MG).