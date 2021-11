Queda das vendas no comércio é o retrato da crise econômica

CB Correio Braziliense

O comércio pisou no freio. Segundo dados do IBGE, as vendas do varejo brasileiro recuaram 1,3% em setembro na comparação com agosto — foi o segundo mês consecutivo de queda do indicador. Em relação a setembro de 2020, o tombo foi de 5,5%. A economia não vai bem. Com a pressão inflacionária, elevados níveis de desemprego e perda generalizada da confiança no país, o consumo inevitavelmente diminui. Enquanto isso, as autoridades parecem preocupadas apenas com o calendário eleitoral.