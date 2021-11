CB Correio Braziliense

» A rede de estacionamentos Estapar comprou, por R$ 75 milhões, o marketplace Zul Digital, que vende diversos produtos e serviços para quem dirige — de equipamentos automotivos a seguros. A Zul atua em diversas cidades brasileiras e conta com 2 milhões de clientes cadastrados que são donos de cerca de 3 milhões de veículos.

» A ONG Gerando Falcões lança, no próximo dia 17, uma plataforma que vai funcionar como uma ponte entre jovens em busca de emprego e empresas que possuem vagas abertas para esse público. A meta é que a iniciativa, chamada Conecta Trampo, empregue, até janeiro, 500 estudantes. Não custa lembrar: o desemprego afeta 31% dos jovens entre 18 e 24 anos.

» Os chefs brasileiros desbravam o exterior. Rodrigo Oliveira, do premiado Mocotó, acaba de abrir o restaurante Caboco, em Los Angeles. Koji Yokomizo, do By Koji, inaugurou um novo endereço em Lisboa. Há certa tradição nesse movimento. Rafael Cagali faz sucesso em Londres com o seu Da Terra, restaurante com duas estrelas no Guia Michelin.

» A Volkswagen Caminhões e Ônibus inaugurou, em Limeira, no interior de São Paulo, a maior concessionária de veículos pesados do mundo. A nova unidade, controlada pela Maggi Caminhões, ocupa uma área total de cerca de 55 mil metros quadrados, o equivalente a sete campos de futebol.