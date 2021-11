Com petrodólares, Brasil volta aos anos 80

CB Correio Braziliense

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante viagem oficial a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que o Brasil está em busca de "petrodólares" para financiar investimentos. "Aqui estão os petrodólares. Nós fizemos um grande movimento no final da década de 1980, depois do choque do petróleo, para pegar essa reciclagem de recursos", disse Guedes. A referência aos anos 80 faz sentido. Afinal, as semelhanças entre o passado e o presente são gritantes. Naquela década, o PIB empacou, a inflação estava descontrolada, a desigualdade social cresceu e o mercado financeiro não saiu do lugar com a instabilidade econômica e política do país. Como se vê, parece o retrato do Brasil atual. Enquanto as economias mais dinâmicas do mundo debatem temas como fontes energéticas renováveis, inteligência artificial, machine learning, big data e outras inovações da nova era digital, o Brasil teima em olhar para o passado. Com isso, o futuro fica cada vez mais distante.