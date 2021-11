Embraer fecha bons negócios em Dubai

CB Correio Braziliense

A Embraer vendeu três jatos E175 para a Overland Airways, da Nigéria, além de negociar os direitos de compra para outras três aeronaves do mesmo modelo. O valor total do contrato é de US$ 299,4 milhões (R$ 1,6 bilhão). Segundo a empresa, que fez o anúncio durante a feira Dubai Air Show, as aeronaves possuem 88 lugares e serão entregues em 2023. Estima-se que, nos próximos 20 anos, haverá demanda global de 10,9 mil aeronaves de até 150 assentos, o que representa um mercado de US$ 650 bilhões.