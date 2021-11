Rapidinhas

CB Correio Braziliense

A skatista Rayssa Leal, medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, tem impulsionado os resultados da Brasilprev, empresa de previdência privada do Banco do Brasil. Em outubro, a companhia vendeu 109 mil planos de previdência para clientes de até 21 anos. A avaliação é que as transações são resultado direto da campanha de marketing com Rayssa.

A francesa Coty adiou para o ano que vem a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade brasileira. Dona de marcas como Monange, Cenoura & Bronze e Bozzano, a empresa esperava movimentar cerca de R$ 1 bilhão com a abertura do capital. A suspensão se deve à piora do mercado brasileiro.

Dados do Google e das consultorias de mercado Ebit|Nielsen e GfK identificaram as preferências dos consumidores brasileiros para a Black Friday. Como sempre, smartphones e notebooks são os produtos mais desejados. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a data movimentará R$ 3,9 bilhões.

O grupo SBF, dono da Centauro, explicou em teleconferência os motivos que o levaram a abrir uma loja da Nike no Mercado Livre: inibir a venda de produtos falsos. É fácil encontrar roupas, calçados e acessórios ilegítimos no e-commerce brasileiro e a melhor maneira de combater a prática é criar lojas próprias.