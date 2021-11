China, mais uma vez, surpreende

CB Correio Braziliense

O investidor Warren Buffett tem uma frase clássica sobre a força da economia americana: "Nunca aposte contra os Estados Unidos". No século 21, é recomendável adaptar a máxima para uma versão chinesa. Em outubro, o varejo e a produção industrial do país superaram as previsões dos analistas. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, as vendas no varejo chinês aumentaram 4,9% em outubro ante igual mês de 2020 — previa-se um avanço em torno de 3%. Já a produção industrial acelerou 3,5%.