Ações de varejistas despencam na Bolsa

CB Correio Braziliense

O varejo brasileiro morreu? Pelo menos para as empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores, parece que sim. Os papéis do Magazine Luiza tiveram ontem mais um dia de forte baixa, fechando a sessão com queda de 12,65%, depois de terem desabado também na semana passada. Enquanto isso, os ativos da Americanas recuaram 8,77% e os da Via, grupo controlador das redes Casas Bahia e Ponto (ex-Ponto Frio), encolheram 7,73%. As varejistas estão cada vez mais pressionadas pelo cenário de alta de juros, que encarece o crédito e emperra o consumo, além de sofrerem mais do que empresas de outros setores diante do agravamento da crise econômica e dos pífios índices de emprego. O preocupante é que nem a aproximação das datas de compras de fim de ano, como a Black Friday e o Natal, tem sido capaz de trazer algum alento para o setor. O cenário é desafiador e, tudo indica, pouco mudará no ano que vem.