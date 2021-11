CB Correio Braziliense

» Um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) comparou os preços praticados em hipermercados, supermercados e atacarejos. Como era de se esperar, os atacarejos são mais baratos. Em média, a compra de uma cesta básica de alimentos fica 18% mais em conta nesses estabelecimentos.



» O mundo continua a abrir as portas para o Brasil. Desta vez, a novidade vem da Turquia: o governo local derrubou a obrigatoriedade de quarentena a turistas brasileiros. Para entrar no país, basta agora apresentar teste PCR negativo feito 72 horas antes da chegada e o comprovante de vacinação completa (duas doses ou mais).



» O setor de moda nunca esteve tão presente no radar dos empreendedores. Segundo pesquisa do Sebrae, que tomou como base dados da Receita Federal, a abertura de negócios nesse segmento cresceu 16,5% no primeiro semestre de 2021 em relação a igual período do ano passado. Significa que meio milhão de brasileiros decidiram ingressar no ramo.



» O grupo Votorantim apresentou resultados financeiros surpreendentes no balanço do terceiro trimestre. A holding obteve um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, valor 13 vezes superior ao apurado no mesmo período do ano passado. O bom desempenho se deve, sobretudo, aos maiores preços das commodities e ao aumento das vendas.