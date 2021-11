Volks e Ford sofrem com falta de chips

CB Correio Braziliense

A falta de componentes eletrônicos continua prejudicando a indústria automotiva. A Volkswagen foi obrigada a suspender a fabricação de carros elétricos na Alemanha e a Ford informou que reduziu a produção em três de suas unidades na Europa devido à crise dos chips. O cenário não melhora. No início do ano, a expectativa era de que o fornecimento de componentes seria normalizado no segundo semestre, mas isso está longe de ocorrer. Especialistas dizem que o problema se estenderá até 2023.