Itaú quebra recorde na área de financiamento de veículos

Em um ano com obstáculos para o setor automotivo, chamam a atenção os resultados do Itaú Unibanco na área de financiamentos de veículos. No terceiro trimestre de 2021, o banco liberou R$ 10 bilhões em novas concessões para pessoas físicas e jurídicas, o maior patamar da história. O volume representa também um crescimento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre outros fatores, o Itaú atribui o forte desempenho à digitalização de produtos e serviços.