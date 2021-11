Rapidinhas

CB Correio Braziliense

A pandemia acelerou projetos tecnológicos na área da saúde. Segundo levantamento feito pela plataforma Sling Hub, que mapeia dados de startups na América Latina, as health techs captaram US$ 344,3 milhões de janeiro a outubro de 2021, o que corresponde a um aumento de 329% em relação ao mesmo período do ano passado.

A rede de medicina diagnóstica Hermes Pardini comprou, por R$ 101 milhões, 60% do laboratório paulista IACS Medicina Diagnóstica. Foi a maior transação realizada pela Pardini desde 2012. Segundo a empresa, o negócio é importante para a expansão rumo a cidades de menor porte, que têm crescido em bom ritmo em tempos de home office.

A produção de motos avançou 19,3% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme balanço feito pela Abraciclo, associação que representa os fabricantes do setor. Considerando os dados de janeiro a outubro, o desempenho é ainda melhor: alta de 28,1% sobre os 10 primeiros meses de 2020.

Hackers sempre são associados a crimes cibernéticos, mas não precisa ser assim. Os chamados hackers éticos, aqueles contratados por empresas de segurança para identificar vulnerabilidades de sistemas e criar mecanismos para protegê-los, evitaram US$ 27 bilhões em fraudes digitais durante a pandemia, segundo estudo da plataforma Bugcrowd.