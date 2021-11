Com dólar caro, turismo nacional fatura

CB Correio Braziliense

A crise é feia, mas as festas de fim de ano deverão ser as mais animadas em muito tempo. Com o alívio da pandemia, os turistas se preparam para viajar. No Rio de Janeiro, não há mais vagas nos hotéis para o réveillon. No Nordeste, a procura já supera os níveis pré-pandemia e a expectativa é que o movimento seja 35% superior ao de 2019. Um fator que tem impulsionado o turismo nacional é o dólar caro, que torna as viagens internacionais proibitivas para a maioria esmagadora da população.