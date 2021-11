Ibovespa travou? Mercado internacional é o caminho

CB Correio Braziliense

A crise econômica e o desempenho pífio nos últimos dois anos do Ibovespa, o principal índice acionário do país, levaram muitas pessoas a buscar o mercado internacional. A Avenue, corretora para brasileiros investirem nos Estados Unidos, tem quebrado recordes. Atualmente, a empresa mantém sob custódia cerca de R$ 7 bilhões. O crescimento impressiona: um ano atrás, o número estava em torno de R$ 1 bilhão. São mais de 400 mil clientes em sua base, volume que agora avança ao ritmo de 1,5 mil contas abertas todos os dias. De fato, o potencial da indústria internacional é imenso. A participação dos investimentos de brasileiros no exterior em relação ao PIB é modesta se comparada com países emergentes. No final de 2020, essa relação era de 3% no Brasil. No México, 5,8%. Na Rússia, 25,4%. Segundo especialistas, o recomendável é manter entre 20% e 30% da carteira de investimentos no exterior.