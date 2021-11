CB Correio Braziliense

» Seis meses após a derrubada do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes, os preços de alguns medicamentos já têm apresentado queda expressiva. Um exemplo é o anticoagulante rivaroxabana. A caixa com 30 comprimidos de 10 mg ficou 42% mais barata: de R$ 259,31, em maio (marca de referência), para R$ 149,39 da versão genérica em setembro.

» Os dados são da IQVIA, que identificou também que, com o lançamento do genérico da farmacêutica EMS, o mercado do anticoagulante cresceu 54% em 2021 (em unidades). Entre janeiro e setembro deste ano, farmácias foram abastecidas com 4,58 milhões de caixas de rivaroxabana. Deste total, a EMS forneceu meio milhão.

» O grupo Evergrande, um dos maiores conglomerados empresariais da China, começa a se mexer para aliviar os US$ 300 bilhões em dívidas. Uma nova iniciativa foi colocar à venda a sua produtora de filmes e programas de televisão. Em setembro, a crise da Evergrande arrastou mercados acionários no mundo inteiro e colocou em xeque a força da economia chinesa.

» A General Motors inaugurou, nesta semana, a sua segunda fábrica de carros elétricos nos Estados Unidos. Ela fica em Michigan e recebeu investimentos de US$ 2 bilhões. A GM pretende produzir ao menos 30 modelos elétricos até 2025 e deixar de vender modelos a combustão a partir de 2035.