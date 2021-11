Caixa tem lucro recorde

CB Correio Braziliense

A Caixa Econômica Federal alcançou lucro líquido de R$ 14,1 bilhões nos nove primeiros meses de 2021, valor 87% superior ao obtido no mesmo período de 2020, e maior do que todos os lucros anuais de anos anteriores. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o resultado reflete o forte crescimento da carteira de crédito, que totalizou R$ 842,3 bilhões, a baixa inadimplência e a melhoria dos indicadores financeiros. O banco atingiu a melhor nota entre as instituições financeiras estatais no Índice de Governança e Gestão Pública formulado pelo Tribunal de Contas da União. O balanço da Caixa também foi aprovado sem ressalvas pela Auditoria Anual de Contas da Controladoria-Geral da União (CGU). Guimarães destacou, ainda, as ações na área do meio ambiente: o CAIXA Florestas é o maior programa de preservação ambiental do Brasil com investimento de R$ 150 milhões para implementação de projetos socioambientais.