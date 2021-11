Vendas online recuam em outubro

CB Correio Braziliense

Depois da explosão sem precedentes durante a pandemia, as compras online começam a perder fôlego no Brasil. Um estudo realizado pela agência de marketing digital Corebiz identificou uma queda sensível das transações em outubro na comparação com o mês de setembro. Segundo o levantamento, as vendas de itens de tecnologia, o setor mais afetado pela nova realidade, caíram 26%. Cosméticos (queda de 13%) e produtos de moda (recuo de 11%) também apresentaram desempenho negativo.