Incertezas na Bolsa deixam investidores perdidos

Um debate tem movido os analistas e gestores do mercado acionário brasileiro. Depois da queda brutal do valor das ações em 2021 — apenas na semana passada, o recuo foi de 4,22% —, há mais espaço para novos tombos ou o fundo do poço já chegou? Uma corrente expressiva acha que os papéis estão baratos e, portanto, chegou a hora de comprar. Outra, contudo, teme que o Ibovespa terá mais perdas até o final do ano. A verdade é que o clima de incertezas continua a deixar os investidores perdidos.