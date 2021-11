Rapidinhas

CB Correio Braziliense

» A companhia aérea Latam alcançou a marca de 161,6 milhões de doses da vacina contra a covid-19 transportadas gratuitamente em 1.990 voos para todos os estados brasileiros. A iniciativa, que integra o programa chamado Avião Solidário, responde por aproximadamente 60% de todos os embarques de imunizantes realizados no país.



» A OLX realizou uma pesquisa sobre os modelos e marcas de carros mais vendidos em sua plataforma na região Centro-Oeste. Em setembro, a liderança ficou com o Gol e a Volkswagen. Os dados integram o Data OLX Autos, solução que analisa dados gerados por uma base de 23 milhões de usuários que acessam o site todos os meses.



» A Movile, investidora de empresas como iFood, PlayKids e Sympla, lançou uma plataforma de conteúdo voltada a empreendedores. Chamada Movile Orbit, ela tem por objetivo compartilhar conhecimento no ecossistema brasileiro de startups. A ideia é produzir podcasts, vídeos e relatórios de mercado.



» A Microcity, líder do mercado brasileiro de PC as a Service (aluguel de computadores), publicou seu primeiro edital de apoio a Projetos Incentivados. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a empresa apoiará com até R$ 80 mil reais projetos que contribuam para o desenvolvimento sociocultural. O prazo para inscrições vai até 4 de dezembro.