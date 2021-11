Quer fugir da crise? Trabalhe na área de tecnologia

CB Correio Braziliense

A crise é feia, mas alguns setores não param de contratar. Na área de tecnologia, o ritmo de abertura de vagas é maior do que o total de profissionais formados todos os anos. Os cientistas de dados são tão requisitados que seus salários têm crescido, em média, duas vezes acima da inflação, segundo registros das empresas de recrutamento. Uma delas, a Intera, descobriu que as posições oferecidas a especialistas em Data Analytics e Data Science cresceram 485% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, mais do que em qualquer outra categoria profissional. Outro levantamento, feito pelo Mckinsey Global Institute, informa que, apenas nos Estados Unidos, há um deficit anual de cerca de 190 mil profissionais para atuar com exploração de dados. Se você está em busca de uma carreira que traz oportunidades no presente e que abrirá portas no futuro, a área de tecnologia deve ser seriamente considerada.