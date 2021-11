Mercado espera inflação ainda maior em 2021 e 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Agencia Brasil/Divulgação)

A economia vive situação calamitosa, fenômeno certamente sentido pela maioria dos brasileiros. Como se isso não bastasse, não há perspectiva de melhoras, pelo menos no curto prazo. Segundo projeções do mercado, a expectativa de inflação para 2021 chegou aos dois dígitos — 10,12%. Não custa lembrar, o teto da meta é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. É alarmante a velocidade de degradação dos indicadores. Em julho, ou apenas quatro meses atrás, a equipe econômica reconheceu, pela primeira vez, que a inflação superaria o teto: àquela altura, esperava-se que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fecharia o ano em 5,9%. Agora, estamos caminhando para chegar a quase o dobro desse percentual, e as autoridades fingem que está tudo bem. Para 2022, o mercado também piorou as previsões inflacionárias, que passaram de 4,79% para 4,96%. A julgar pelo ritmo de aumento de preços, os números infelizmente tendem a piorar.