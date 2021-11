No Canadá, Uber Eats entrega maconha

CB Correio Braziliense

Vendas de imóveis não resistem à crise e

começam a cair

A queda de renda das famílias chegou a um setor que estava resistindo à crise: o imobiliário. Levantamento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) constatou que as vendas de imóveis no terceiro trimestre caíram 11,2% em relação ao período anterior. Se o intervalo comparado for o mesmo trimestre de 2020, a redução foi de 9,5%. As transações atuais somaram 59 mil unidades — é o menor volume desde o segundo trimestre de 2020, no início da pandemia.

Os números da falta de inclusão no mundo corporativo

A segunda edição do Índice de Equidade Racial Empresarial (IERE 2021) mostra o desafio de inclusão nas empresas. Entre 65 companhias pesquisadas, a média de presença de profissionais pretos e pardos no quadro de colaboradores é de 29,6%. Nas chefias, o cenário é mais desolador: só 15,8% ocupam os cargos de gerência e supervisão. Se o recorte foi o topo da hierarquia, o mundo corporativo é o retrato da exclusão. Apenas 4,1% dos líderes da alta direção são negros. É hora de mudar o cenário.