Rapidinhas

» Algumas boas iniciativas começam a combater a desigualdade no ambiente corporativo. A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, lançou um programa de estágio exclusivo para negros. Realizada em conjunto com a consultoria Carreira Preta, a iniciativa oferece vagas nas áreas de tecnologia e marketing, entre outras.



» Um estudo realizado pela Anfavea, a associação dos fabricantes de carros, estima que, até 2035, 60% dos veículos novos no Brasil terão algum grau de eletrificação. Em números absolutos, o percentual deverá corresponder a 2,5 milhões de unidades. A conta inclui modelos totalmente elétricos e híbridos.



» O Grupo francês L´Occitane, especializado em produtos de beleza e bem-estar, comprou a marca Sol de Janeiro, que desde agosto é vendida no Brasil. Fundada em 2015 nos Estados Unidos, a Sol possui um portfólio com produtos tipicamente brasileiros, como manteiga de cupuaçu e óleo de açaí. O valor da transação não foi revelado.



» E a Bolsa de Valores continua sua caminhada rumo ao fundo do poço. Ontem, o Ibovespa caiu 0,89%, chegando aos 102 mil pontos — é o nível mais baixo de fechamento desde 6 de novembro de 2020. Os motivos são os mesmos de sempre: temores com a situação fiscal do país e a indigesta sequência de indicadores econômicos negativos.