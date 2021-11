Mercado de caminhões cresce 50% em 2021 e continuará em alta em 2022

CB Correio Braziliense

A cadeia do agronegócio tem se beneficiado da pujança do campo. Se a economia brasileira patina, o mercado de caminhões, que transporta boa parte da produção agrícola nacional, vai bem. Em 2021, o setor acelerou em torno de 50% na comparação com o ano passado. Em 2022, o ritmo de vendas também será intenso. "Prevemos um ano de crescimento, mas ainda não arriscamos dizer quanto", afirmou Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo, durante o evento Automotive Business Experience.