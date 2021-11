CB Correio Braziliense

» O PicPay, maior aplicativo de pagamentos do Brasil, fez as contas sobre o impacto do uso do Pix em sua plataforma. Em um ano, o usuário do PicPay economizou em média cerca de R$ 130 em tarifas e 12 horas e 30 minutos em filas de bancos. Ao todo, os clientes deixaram de gastar R$ 2,3 bilhões em taxas ao pagar com Pix no PicPay.

» Os portos brasileiros vão sofrer com as mudanças climáticas. Eis a conclusão de estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em parceria com a consultoria Giz. A pesquisa projeta que, no futuro próximo, vendavais, tempestades e ressacas afetarão as operações de ao menos sete portos, incluindo o de Santos, o maior do país.

» A China autorizou a importação dos lotes de carne bovina brasileira que foram certificados antes do embargo sanitário de 4 de setembro. Com a decisão, os carregamentos de cerca de 100 toneladas de carne que estão retidas nos portos chineses serão liberados na alfândega. Lotes posteriores a essa data, porém, continuam vetados.

» O Brazilian Series of Poker, maior circuito de pôquer do Hemisfério Sul, volta ao calendário de eventos presenciais após dois anos. Ele será realizado de 24 de novembro a 5 de dezembro, no hotel WTC Sheraton, em São Paulo, onde 20 mil jogadores de diversos países disputarão R$ 15 milhões em premiação.