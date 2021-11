Empresários debatem agenda de Guedes e o futuro da economia

CB Correio Braziliense

Paulo Guedes foi o tema central das conversas em um grupo de WhatsApp que reúne mais de uma centena de empresários e executivos. Uma parte deles acha que o ministro tem boas intenções, mas não conseguiu implementá-las por razões políticas. "Ele também pegou uma pandemia no meio do mandato, e isso foi devastador", argumentou um dos integrantes do grupo. Outros, porém, consideram que Guedes fracassou devido a suas próprias deficiências, e por não ter uma agenda clara em prol da retomada econômica. A verdade é que uma parcela expressiva dos líderes empresariais e do mercado financeiro não acredita mais em uma virada nos próximos meses. O que já era difícil tende a piorar em ano eleitoral, que provavelmente trará mais incertezas. Em 2022, como se sabe, o Brasil gastará imensa energia para escolher o presidente. Enquanto isso, há o risco inegável de agravamento do cenário econômico. Não será fácil passar por tudo isso.