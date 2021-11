Inadimplência bate recorde

CB Correio Braziliense

Com inflação e taxa de juros crescendo, o percentual de famílias brasileiras com dívidas ou contas em atraso foi de cerca de 26,1% em novembro, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). É a maior proporção de inadimplência registrada em meses de novembro, desde o início da série histórica, em janeiro de 2010.

A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) também mostra aumento no percentual de famílias endividadas, que alcançou 75,6% dos lares no país — um ponto percentual a mais do que em outubro e 9,6 pontos acima do visto em novembro de 2020. O número de endividados no país está há 11 meses em alta.

Além disso, a Peic também mostra que 10,1% dos brasileiros não terão condições de pagar suas dívidas ou contas. O percentual é o mesmo de outubro, mas abaixo dos 11,5% de novembro do ano passado.

A economista da confederação, Isis Ferreira, revela os motivos dessa elevação das dívidas dos brasileiros. "O dinheiro está acabando antes do mês acabar, e as famílias estão apelando para o cartão de crédito". Ela explica que o cartão é a modalidade mais cara para o consumidor. A taxa de juros rotativo do cartão de crédito para pessoas físicas bateu em 343,6% ao ano em outubro. Este é o maior patamar registrado desde setembro de 2017.(BL)