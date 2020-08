CB Correio Braziliense

Contágio de covid cai e pandemia desacelera no Brasil, diz Imperial College. Luz no fim do túnel.

José Matias-Pereira — Park Way



O governador, infectado pelo vírus bolsonarius-22, quer maquiar os dados sobre as vítimas da covid-19.

Que comportamento horrível!

Edgard Magalhães — Noroeste



Na geopolítica mundial, o Brasil, largo em cima, estreito embaixo, é erro de perspectiva ou país sem encaixe?

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Supremo derruba arapongagem do governo. “É proibido proibir”. Mas isso não vai parar os bolsominions.

Matheus Santos — Asa Norte