CB Correio Braziliense

Que domingo incrível para equipe Shell! Ricardo Zonta venceu a Corrida do Milhão da Stock Car em Interlagos.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Trocar o Censo por armamento

não tem o menor senso.

Francicarlos Diniz — Asa Norte



Adiar o Censo do IBGE é falta de bom senso. Mas, é o novo normal do período medieval do Brasil desde janeiro de 2019.

Ernesto Bezerra — Asa Sul



Educação à brasileira: aumentar os tributos sobre livros, reduzir orçamento da pasta e dar regalias aos grandes empresários.

Joaquim Honório — Asa Sul