No caminho do desenvolvimento

SK S. KOVENTHAN

Há um ano, era revogado o artigo 370 da Constituição da Índia, o qual levou à integração completa de Jammu e Caxemira com o resto do país. Desde então, o povo da região, no extremo norte, começou a desfrutar de direitos iguais aos dos demais cidadãos indianos. Em caráter temporário, o artigo 370 concedia status especial a Jammu e Caxemira. Por causa dele, durante mais de sete décadas, foram negados à população dali direitos e benefícios fundamentais, desfrutados por pessoas de outros estados da Índia.

A revogação do dispositivo constitucional, em agosto de 2019, pavimentou o caminho para a verdadeira integração de Jammu e Caxemira com a União indiana e igualou os direitos. Além disso, o movimento permitiu ao governo acelerar os projetos de desenvolvimento e aprimorar a situação de segurança naquele vale.

Entre os principais benefícios obtidos com a revogação histórica, estão a cidadania única, o direito à educação para crianças e a extensão do direito à informação. Uma nova realidade que fomentará o desenvolvimento econômico, o progresso social e a igualdade de gênero.

A data de 5 de agosto é histórica para o desenvolvimento socioeconômico de Jammu e Caxemira, pois marcou o início de ampla agenda de desenvolvimento. Nela, constam o acesso à educação, saúde, horticultura, tecnologia de informação, infraestrutura, esportes e turismo. Os grandes projetos de infraestrutura, incluindo a conectividade ferroviária de alta velocidade para a capital nacional, Nova Délhi, foram implementados com sucesso.

A Indian Railways está executando o esperado projeto Udhampur Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL). Quando concluída, a obra representará grande mudança para os moradores. O governo fornece incentivos especiais à exploração do potencial do vibrante setor da agricultura, que registrou mais de três quartos da produção de maçã do país.

A promoção do artesanato e da indústria do tear manual, a mais antiga de Jammu e Caxemira, garante o sustento de famílias. Em 14 de julho de 2020, o governo abriu o turismo de forma faseada. O J&K Bank alcançou a quarta posição entre os bancos da Índia no cumprimento de metas em transações de pagamento digital. Foram assinados 168 memorandos de entendimento por Rs 13.600 crores (cerca de US$ 1,8 bilhão).

No último ano, a administração de Jammu e Caxemira fez progressos louváveis nas áreas de educação, saúde e reforma agrária, com foco especial no fornecimento de educação, treinamento e oportunidades de emprego para os jovens — criação de 10 mil postos de trabalho. Além disso, 50 novas faculdades de graduação oferecem 25 mil vagas para moradores da região.

O Território da União de Ladakh também está passando por desenvolvimento geral, com estradas e pontes, com planos para concretizar ali grande local turístico na Índia. A expansão do Aeroporto de Leh, em Ladakh, está na agenda. Ladakh será, em breve, Território de União de Carbono Neutro.

Enquanto o governo está focado em acelerar o processo de desenvolvimento no vale de Jammu e Caxemira para cumprir as esperanças e as aspirações do povo, o terrorismo transfronteiriço contra a Índia continua a afetar o desenvolvimento. Mais de 130 militantes, incluindo comandantes de alto escalão, foram neutralizados pelas Forças Armadas da Índia em todo o vale.

Em resumo: Jammu e Caxemira, em trajetória de paz e prosperidade, sempre fez e fará parte do território da Índia. As questões relacionadas à região são assunto interno do país, que exige respeito à soberania e integridade territorial.





* Encarregado de negócios da Embaixada da Índia