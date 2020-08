CB Correio Braziliense

Pergunta que não quer calar:

ministro da Economia que leva pito

em público é “bundão”?

Saulo Siqueira — Asa Norte



Bolsonaro trombou com

Guedes porque o ministro da Economia falou um palavrão que o presidente detesta: cheque.

Vicente Limongi Netto — Lago Norte



Bolsonaro se acha o pai

dos pobres, mas ele só pensa na reeleição. Se tiver que ludibriar

os eleitores, fará sem dó.

Suely Cerqueira — Vicente Pires



Quebrado o recorde nacional

de apreensão de cannabis no

Mato Grosso do Sul: 33 toneladas. Tsunami de marijuana.

José Matias-Pereira — Park Way



Desconfio que o governador

Ibaneis Rocha tenha intenção de

se candidatar a prefeito da cidade

de Correntes, no Piauí.

Ivan T. de Pinho e Silva — Asa Sul