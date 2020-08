CB Correio Braziliense

Quem te viu, quem te “Witzel”.

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Covidão faz a sua estreia no cenário nacional: STJ afasta governador do Rio.

José Matias-Pereira — Park Way



O governo não sabe mais o que fazer para garantir o desmatamento ilegal dos biomas, principalamente na Amazônia. Sinal verde para os predadores.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



Apesar de todas as perdas financeiras do país, o antiministro Ricardo Salles anunciou que suspenderá o combate

às queimadas na Amazônia. Senha para lucrar com o desmatamento.

Ismael Costa — Jardim Botânico