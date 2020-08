Retrato de um mundo pós-pandemia

CC Circe Cunha (interina)

Na visão daqueles que têm como função refletir sobre a existência humana sobre o planeta, tanto os filósofos pessimistas quanto os mais realistas acreditam que o denominador comum do mundo pós-pandemia será o caos. Se formos nos ater à teoria que indica que o caos seria um fenômeno que precede a ordem e é necessário para eternizar o ciclo da própria vida, estamos no limiar de novos e incertos tempos, o que seria uma marca registrada do próprio século XXI, que teve início de fato com a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001.

De lá para cá, o mundo vem num processo de transformação acelerado, que parece ter seu apogeu agora com a paralisação global imposta por uma pandemia jamais vista e cujas consequências ainda não sabemos como serão. Para alguns cientistas, mais ligados a áreas de epidemiologia e infectologia, o fenômeno da virose, que ainda se alastra em várias partes do mundo, pode durar vários anos, modificando, em vários aspectos, a vida em sociedade tal como conhecíamos até então.

Como na letra da música que diz “nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia...”, possivelmente, estamos assistindo ao parto dolorido de um novo mundo, mas, para isso, será preciso que o velho ceda lugar ao que vem pela frente. Para os historiadores, não há surpresas nesse fenômeno. O mundo existe entre uma sístole e uma diástole, e isso não pode ser alterado, faz parte da roda gigantesca que move todos. Segundo alguns gurus da economia, estamos no preâmbulo final do que seria o capitalismo tradicional, com a instalação de uma nova ordem, talvez mais centrada em aspectos como a igualdade, o compartilhamento, a reciclagem, o reaproveitamento, a redução do consumo e outras formas de produção que, ao menos, minore o processo de esgotamento dos recursos naturais.

Neste ponto, estamos sendo como que empurrados, ladeira abaixo, a mudar de comportamento pelo próprio planeta Terra, por conta de um processo de rápidas mudanças climáticas, provocadas pela ação deletéria e egoísta da humanidade. Nesse processo, até mesmo as grandes cidades sentirão os efeitos de uma nova época, sendo esvaziadas com a possibilidade de um retorno das pessoas ao campo e a uma vida mais comunitária. Não se trata, aqui, de previsões feitas numa bola de cristal, anunciando um novo e regerado mundo.

O que parece vir pela frente não deixa alternativas. Para alguns cientistas políticos, nessas mudanças, até mesmo o grande leviatã, representado pelo Estado onipresente e opressor, perderá muito de seu antigo prestígio, assim como boa parte da classe política e dirigente atual, que, aliás, já vinha tendo muito de seu prestígio posto por terra em muitas partes do mundo Ocidental. A descrença no Estado, na classe política, no capitalismo, talvez seja as mudanças que mais se farão sentir doravante, com reflexos ainda incertos para todos.

Vivemos o que filósofos como o italiano Franco Berardi chama de “epidemia de solidão”. É na solidão que o homem é capaz de refletir plenamente sobre si mesmo. Para Berardi, o vírus produziu no corpo estressado da humanidade uma espécie de fixação psicótica, que foi capaz de deter o funcionamento abstrato da economia. Para ele, que é professor da Academia Brera, em Milão, e autor de livros como Futurabilidade, Fenomenologia do Fim, Fábrica da Infelicidade e outros, a quarentena forçada pela pandemia da covid-19 levou, como há milhares de anos vem acontecendo, a humanidade, na figura dos filósofos, a compreender, conceber e organizar o pensamento coletivo.

Esse é, para os que pensam no mundo, uma grande possibilidade de transformar tais fenômenos em conceitos que irão iluminar novos caminhos. Na avaliação de Berardi, é preciso, antes de tudo, acreditar que existe uma saída ética, política e científica da atual crise, que poderá ser gerada pela própria imaginação filosófica. Ou é isso ou será a barbárie e a extinção, como muitos pregam por aí. Talvez, o imprevisto subverta os planos do inevitável.

Para ele, a missão da filosofia é imaginar o imprevisível, produzi-lo, provocá-lo e organizá-lo. Mas, é no campo econômico que o filósofo enxerga as mudanças mais profundas, com um possível colapso do que chama de “nós estruturais”, com consequências sérias para a demanda e o consumo e com um período de deflação pela frente, o que, por sua vez, provocará uma crise também na produção, com reflexos diretos no desemprego.

Segundo acredita Berardi, mais do que uma simples depressão, poderá haver o fim do modelo capitalista, com a implosão de uma série de conceitos e estruturas que mantêm as sociedades unidas. Isso não quer dizer que haverá, por um certo período, um grande fortalecimento das empresas digitais, o que poderá estimular um certo controle tecno-totalitário por partes de alguns governos.



A frase que foi pronunciada

“A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida.”

Sêneca, filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano



Boa notícia

» Guardem esses nomes com carinho: Luiza Kimura Cardoso de Oliveira, Julia Oliveira Coelho, Eduardo Augusto Ramalho Duarte, Mariana Carvalho Delamagna, Luíza Gadelha, Tales Maier Flores. Mal entraram na universidade, arregaçaram as mangas para ajudar a garotada que não teve a mesma oportunidade de um bom ensino. No Colégio João Paulo II, material de estudo está sendo distribuído gratuitamente. Veja no Blog do Ari Cunha alguns vídeos publicados sobre essa iniciativa digna de ser imitada pelos nossos governantes.



História de Brasília

Se há um Setor em Brasília que não merece ser multado é aquele. São industriais que acreditam em Brasília, construíram, montaram, em muitos casos, maquinaria custosíssima, e hoje não tem a mínima assistência dos Poderes públicos, a não ser na hora do imposto ou da multa. (Publicado em 14/01/1962)