O combate ao racismo

No ano em que os protestos contra o racismo nos Estados Unidos são os maiores em meio século — eles se espalharam por todo o mundo, inclusive o Brasil —, fato inédito e surpreendente aconteceu nos últimos dias. O movimento antirracista entrou nas quadras de esporte americanas e o boicote aos campeonatos nacionais e locais alastram-se como rastilho de pólvora. A erupção de atos condenando o racismo culminou com times se negando a disputar as partidas, depois da agressão injustificada contra o negro Jacob Blake na pequena cidade de Kenosha (170 mil habitantes), no estado de Wisconsin, no Centro-Oeste dos EUA. Ele foi baleado com sete tiros à queima-roupa pelas costas por policiais brancos, em frente aos três filhos.

A condenação ao racismo promovido por atletas de várias modalidades esportivas iniciou-se depois da morte do também negro George Floyd, no fim de maio, em Minneapolis, quando os protestos se espalharam por todo o país. O movimento antirracista nos meios esportivos teve seu ato mais contundente com a atitude dos atletas do desconhecido time de basquete Milwaukee Bucks se negaram, semana passada, a entrar na quadra para uma disputa da NBA, milionária competição desse esporte, que é uma das paixões nacionais nos Estados Unidos. Outros times aderiram e se negaram a jogar.

O posicionamento dos jogadores de basquete estendeu-se para o futebol americano, o beisebol e o tênis, entre outras modalidades. A agressão a Blake foi o estopim para a decisão dos atletas engajados na luta contra o racismo. O movimento já vinha crescendo desde o caso George Floyd. Na retomada da temporada disputada apenas em um complexo da Disney, em Orlando, por causa da pandemia do novo coronavírus, a NBA inovou ao estampar mensagens antirracistas e a favor da justiça social em seus espaços mais nobres: as camisas dos atletas e a quadra dos jogos.

Além do esporte, o racismo permeia os debates nos mais variados setores da sociedade americana, e não poderia deixar de ser um dos principais embates na campanha eleitoral para a Casa Branca, sede do governo dos EUA. O presidente republicano, Donald Trump, candidato à reeleição, investe contra os protestos, ignorando as questões de fundo do racismo existente em seu país.

Trump classifica os manifestantes como baderneiros anarquistas e não apresenta propostas concretas para conter os protestos, a não ser o uso da força, tendo despachado para a cidade de Kenosha efetivos da Guarda Nacional. Já o candidato democrata Joe Biden pede para que seja feita justiça e os policiais agressores, punidos. Em meio a uma das eleições presidenciais mais polarizadas dos últimos tempos, o sensato seria a apresentação de projetos reais de enfrentamento ao racismo, ferida que não cicatriza no gigante do norte.



Há de ser leve

Existem pessoas que cometem o “absurdo” sortilégio de perseguir um pouco de leveza e riso em tempos tão funestos, como este da pandemia. Sou uma delas. Sinto muito; não vou mudar. Sem isso, sou como Brasília na seca. Mas confesso que a aridez não me cai tão bem quanto na capital federal, bonita com seus galhos secos, a poeira vermelha, o céu estonteante e os ipês... Ah, os ipês...

Dia desses levei um pito de um leitor-seguidor por postar fotos do generoso banho de luz amarela que essas árvores proporcionam. Foi no instagram do @correiobraziliense, lugar que este e quiçá outros cidadãos devem julgar o perfil sacrossanto da senhora má notícia. Com todo respeito, informo que não é.

O Correio Braziliense e os brasilienses têm uma relação de amor intenso com os ipês. As árvores-símbolo da capital estão mais belas do que nunca, e um passeio pela cidade pode ajudar a abrir uma pausa no seu cotidiano, engessado pelo confinamento. Eu até questionei o leitor perguntando que tipo de postagem tocaria o coração dele e a resposta foi: “Meu coração é músculo...” Entendi.

Os humores da pandemia são os mais variáveis possíveis, não, necessariamente, para o bem. Às vezes frios; outros, agressivos e rudes. De fato, com tanta coisa ruim acontecendo, não há muito espaço para gargalhada e festa. Até os meus amigos mais sorridentes andam deprimidos, cabisbaixos e pouco esperançosos.

Falências, mortes, corrupção, falta de civilidade e de solidariedade, desvios de verbas, florestas queimando... Como há de ser leve? Como ousar querer um pouco de leveza e humor no cotidiano? Eu explico: trata-se de estratégia de sobrevivência. E aí cada um tem a sua. Meditação, reza, remédio controlado, luta incansável, trabalho extenuante para não pensar em mais nada, música alta, bons livros.

Não se pode simplesmente estar alheio ao mundo e aos problemas, mas não se deve perder de vista a beleza de estar vivo. Estar em contato com a natureza, ao ar livre, talvez seja uma das formas mais fáceis de acessar outros lugares — mais amorosos, afetuosos, genuínos, tranquilos, com menos ódio. Não tem receita pronta. Sigo na tentativa e erro.



Sr. Redator

Explosão de beleza

Eles chegaram. Bem-vindos! São os ipês tornando Brasília mais alegre. O ipê-branco abranda a alma. O amarelo encanta os corações. O roxo alimenta a esperança. O ipê-lilás proclama a paz. Os pés de ipês são recheados de dignidade e pureza de sentimentos. Embalam o cotidiano e embelezam o Sol. Quando as folhas começam a cair, os ipês partem para nova missão. Juntam-se ao barro para arar e semear a vida eterna.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte



Meio ambiente

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem ciência de que está no time do prediletos do presidente Jair Bolsonaro. Por mais que seja criticado dentro e fora do país, ele se sente seguro no cargo. O vice-presidente, Hamilton Mourão, mesmo alinhado com o presidente, não pertence ao mesmo time. No início do governo, Mourão, por ser bem mais articulado e não ter ódio da imprensa, ganhou espaço expressivo nos veículos de comunicação, o que mexeu com o humor do presidente e de seus asseclas. O vice estaria roubando a cena do eleito para ser protagonista. Mourão, nomeado para coordenar o Conselho Nacional da Amazônia, foi surpreendido com o anúncio de Salles de que suspenderá todas as ações de fiscalização e combate aos incêndios na região, resultado de ação criminosa. Em outras palavras, abrirá as porteiras nesta segunda-feira para os predadores e todos os tipos de bandidos que lucram com a floresta derrubada. Salles alega falta de dinheiro. Será? Ou está cumprindo as ordens do chefe-mor?

» Afonso Guimarães,

Noroeste



Corrupção

Nosso governador, considerou desnecessárias as prisões da Operação Falso Negativo e disse que seu secretário e equipe sempre estiveram à disposição das autoridades. Senhor Ibaneis, ninguém mais do que vossa excelência sabe que nenhum suspeito de qualquer crime vai, por livre e espontânea vontade, entregar provas, dinheiro escondido e produtos de roubo ou corrupção por meio de uma simples solicitação da autoridade competente. O Ministério Público do DF não solicitaria as prisões sem farta justificativa para elas. O povo está cansado de tantos Gilmar Mendes por todo lado. Precisamos de mais Moros e Dallagnols como exemplo. Parabéns, Ministério Público e Polícia Civil. Caso sejam inocentes, cobrem do Estado a irresponsabilidade. Se, culpados, que o porrete que bate em Chico ou Francisco seja muito pesado, para que tenham menos estímulo à prática de delito tão execrável. Está faltando firmeza nas mãos que bate o porrete, está sobrando safadeza ou desonestidade nas mãos de quem fecha ou abre o cadeado.

» Valter Eleutério da Silva,

Taguatinga



» Estamos incrédulos com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação ao processo do Banestado, que anulou sentença proferida pelo ex-juiz Sergio Moro. São revoltantes os votos proferidos por dois membros daquele Tribunal, principalmente, aquele que diz que “muito mais grave do que a corrupção é a ofensa aos direitos fundamentais do cidadão, que levam ao autoritarismo e ao totalitarismo”. Pasmem, essa “joia esquerdista” foi dita de forma rancorosa, tão somente visando prejudicar o nosso ilustre e futuro presidente do Brasil. Em segundo plano, tomamos conhecimento de outra colocação feita por um condenado em segunda instância, no tocante ao arquivamento de ação contra procuradores da Lava-Jato, que teve a petulância de falar em desmoralização da Justiça. É brincadeira!

» Montesquieu T. Alves,

Lago Norte



Bolsonaro

O Brasil realmente não tem jeito. Quando a gente pensa que o país ganhará um novo rumo, vem mais um baque, que, desta vez, começou com a eleição de Jair Bolsonaro para a Presidência da República. Esse senhor não tem a menor compostura para exercer o cargo mais importante do país. Mesmo quando fica de boca fechada não consegue passar seriedade e confiança. Agora, descobriu que manter um programa voltado aos mais pobres pode lhe garantir a reeleição. Bolsonaro critica tanto o PT, mas está fazendo tudo o que Lula e Dilma Rousseff fizeram quando estavam no poder. Ele só muda os nomes dos programas. O Bolsa Família passará a se chamar Renda Brasil e o Minha Casa, Minha Vida foi rebatizado de Casa Verde e Amarela. Quanta enganação.

» Francisco Carlos,

Ceilândia

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Bolsonaro diz que o auxílio emergencial não é aposentadoria. Mas vai pagar o quanto for necessário para que os mais pobres lhe garantam a reeleição.

Pedro Maranhão — Águas Claras



Quando a gente pensa que os gestores públicos são honestos, aí vem a decepção. Cadeia para esses larápios do nosso dinheiro.

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul



Wilson Witzel aprendeu direitinho a lição com Sérgio Cabral, mas achou que, por ser ex-juiz, sairia impune. Errou feio.

Júlia Sampaio — Taguatinga



Se o guarda municipal estivesse errado, receberia a mesma punição imposta ao desembargador, que foi afastado recebendo o salário na íntegra?

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Como retomar os investimentos sem furar o teto

Comecemos pelo impasse que se pode antever para esta segunda-feira, após muitas tratativas sem solução clara, envolvendo a área econômica e a cúpula do governo. Até lá, a equipe precisará entregar, para apresentação ao Congresso, um orçamento para 2021 obediente ao teto do gasto introduzido pela Emenda 95, segundo a qual o teto total não poderá crescer mais do que a inflação do ano, teto que, aliás, vem sendo defendido pela área econômica do governo e pelo mercado financeiro.

Ao mesmo tempo, está sendo pressionada a atender às demandas da cúpula governamental que, cerceada por questões políticas: 1) defende a inclusão de um programa de assistência social repaginado, que absorverá parte expressiva do benefício pago frente à pandemia; e 2) deseja incluir montante minimamente razoável de recursos para investimentos em infraestrutura, seja pela importância desse tipo de gasto, seja para tentar retomar o nível de atividade que se encontra abalado desde o início da pandemia. Conforme se vê na mídia, há sério impasse nas tratativas, enquanto se reduz rapidamente o tempo disponível para equacioná-lo.

Investir em infraestrutura é fundamental como motor de crescimento de médio e longo prazos para países como o Brasil, cabendo ao setor público parte relevante do esforço. Em adição, diante da crise do novo coronavírus, cujo término ninguém pode indicar com segurança, a economia deverá desabar fortemente este ano e, possivelmente, no próximo, o que requer esforço especial para reativá-la e minorar o sofrimento das classes menos favorecidas.

Até agora, ouvem-se de parte da cúpula muxoxos de insatisfação. Primeiro, pelo pouco convencimento da real necessidade do teto, especialmente sob uma longa fase de economia de guerra ou crise aguda de origem sanitária, como a atual. Segundo, porque, diante do aparato legal existente, que produz reajustes automáticos na maioria dos gastos correntes no orçamento federal, a obediência ao teto global implicará a virtual zeragem dos tão importantes investimentos em infraestrutura. Por último, estima-se que, especialmente no mundo desenvolvido, inexistem instrumentos esdrúxulos desse tipo e, desde a crise financeira de 2008, pelo menos, adota-se, ao contrário, postura pró-gasto bastante incisiva especialmente nos difíceis momentos atuais.

A verdade é que muitos passam ao largo do miolo do problema, escolhendo instrumentos inviáveis em vez de apresentar à sociedade um diagnóstico cuja versão correta acabasse levando, em primeiro lugar, à necessidade da ampliação do espaço orçamentário para investir. (Essa é apenas uma das faces do que considero o maior problema econômico do país — o forte viés anti-investimento, que se manifesta de várias formas e continua vivíssimo entre nós, colocando-nos entre os países que, pandemia à parte, crescem menos no mundo.

O correto diagnóstico revela que, nos últimos anos, o principal fator de expansão dos gastos refere-se ao crescimento excessivo das despesas com a Previdência pública, especialmente nos estados, e não ao gasto com o pessoal em atividade, como dito por muitos. Com os municípios, são esses os entes que enfrentam as maiores dificuldades para administrar a situação, dado que não dispõem da mesma prerrogativa da União de emitir moeda.

Saindo do índice 100 em 2006, os gastos totais com a Previdência estadual aumentaram para 257 em 2014, enquanto os relativos ao pessoal ativo, normalmente o alvo preferido dos fiscalistas radicais para o ajuste, subiam praticamente à mesma taxa, alcançando o índice 262. Só que, apenas três anos depois (2017), o primeiro subiria para 378; e o segundo, para 255, mostrando crescimento a maior de 48% no gasto previdenciário.

Ou seja, os fiscalistas radicais esquecem-se de que há ativos e inativos por trás das rubricas de pessoal (?!) e que os gastos com os últimos podem crescer bem mais. Nesse caso, a solução não é estabelecer medidas como tetos e propor ao Congresso demitir ou cortar salários, mas equacionar os gigantescos passivos atuariais mediante aportes de ativos, reformas de regras etc., abrindo espaço orçamentário para os investimentos e outros gastos prioritários.

Sem contar com a extinção do teto e, ao dar início ao equacionamento previdenciário, caberia conceber e implementar uma solução que viabilizasse o aumento dos gastos com investimentos sem violentá-lo, conforme já testei concretamente em prancheta com minha equipe, algo que é possível e deveria ser obrigação mínima das autoridades da área.



Venha a nós, Queiroz

crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press

Agora sabemos a razão de Fabrício Queiroz ter se escondido para ficar calado. Sarah Teófilo relata, neste Correio (09/08), que a quebra de sigilo bancário do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual no Rio de Janeiro, revelou depósitos de R$ 82 mil na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

As informações foram reveladas pela revista Crusoé, que teve acesso às transações de Queiroz. O valor é superior ao que havia dito o presidente. A investigação havia revelado depósitos que chegaram a R$ 24 mil na conta da primeira-dama. Ao justificar o caso, Bolsonaro afirmou que Queiroz havia depositado, na verdade, R$ 40 mil na conta de sua esposa como pagamento de um empréstimo feito à época de deputado federal. Os pagamentos teriam sido feitos em 10 cheques de R$ 4 mil, segundo Bolsonaro, até agora sem provar.

Ao menos 21 cheques foram depositados na conta da primeira-dama entre 2011 e 2018. Beleza! E dizer que os 28 anos de moita no Congresso criaram o “rei da ética política”. Conversa pra boi dormir!

Além de Queiroz, o senador Flávio Bolsonaro é investigado. Ele conseguiu foro especial no caso, que saiu da 27ª Vara Criminal do Rio e subiu ao Órgão Especial. Agora, o parlamentar tenta fazer com que o caso deixe de ser investigado pelo Grupo de Atuação no Combate à Corrupção. Tanto Márcia quanto o marido, Queiroz, tiveram prisão preventiva decretada em junho. Márcia ficou foragida até a defesa conseguir a prisão domiciliar para ambos, garantida pelo então presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.

O presidente Bolsonaro cumpriu agenda “importante” em São José dos Campos, em São Paulo, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, com duração de 30 minutos. O chefe do Executivo aparece sem máscara à beira de uma estrada local, acenando para os motoristas que passam. Ele também tirou selfies com apoiadores. Mais cedo, Bolsonaro esteve no 2° Batalhão de Infantaria Leve, onde recebeu uma placa pelo título de Cidadão Vicentino.

Em seguida, visitou a Ponte dos Barreiros, que recebeu recursos do governo para obras emergenciais e de reforma estrutural. Em comboio e em pé na porta do carro, o presidente também acenou para bolsonaristas em outra rua da cidade e embarcou para Brasília no fim da tarde, com o ego inflado.

Bolsonaro quer eternizar seus “bolsas famílias”. Dar dinheiro ao povão é eleição garantida. Trezentos reais por mês é um dinheirão para uns 25 milhões de eleitores pobres. A conta vem depois para nós no Imposto de Renda, IOF, contribuições sociais, et caterva, além de desajuste fiscal e dívida (95% do PIB).

Bolsonaro engana os tolos, não aos que conhecem a política desde 1964, ao tempo do golpe militar que instaurou uma ditadura castrense no Brasil por 21 anos. Eram honestos os generais-presidentes e enérgicos, mas mataram muita gente e jogaram no oceano, segundo vasto noticiário daquela época. Em Belo Horizonte, várias famílias vestiram os trajes de luto pelos assassinatos de familiares pelos órgãos de repressão (os DOI-Codi da vida), os DOPS et caterva.

Aliás, o presidente não se desleixa de elogiar um dos mais perversos e sádicos torturadores daquela época de trevas: o coronel Brilhante Ustra. Não voto no PT, mas elogiar torturador me deprime. Por ocasião do impeachment da presidente Dilma, se não me engano, o presidente Bolsonaro, então deputado federal, disse, ao votar pelo afastamento da petista (deputado há 28 anos, quieto no seu cantinho): “Digo sim”, em “nome de Brilhante Ustra”, “o terror de Dilma,”, o que implica ter sabido o que se passou entre a torturada e o torturador (no mínimo, a frase é repugnante!).

Gozo de uma saúde forte, energia e lucidez, apesar das dezenas de ano, e hei de falar enquanto puder. O que mais me agradaria seria ver o presidente se tornar “de coração” um democrata e devotar sua vida política ao crescimento econômico e social de nosso povo. Parecia estar mudando, mas, outro dia, deu de agredir os jornalistas, ameaçando um deles de quebrar os dentes a socos.

Ora, um presidente há de ter decoro. O Trump é grosso também, mas limita-se a dizer: é fraude, mas sem nenhum compromisso com a verdade. Depois cada um pensa o que quiser. É mais hábil, esperto que seu grande admirador, justamente Bolsonaro.

A última é que ficou nervoso só porque lhe perguntaram quem estivera pondo sistematicamente uns dinheirinhos na conta da senhora Michele, sua atual esposa, algo assim como uns R$ 89 mil, por aí. Não é muito, mas qual a razão? Michele nunca foi rica. Dela, pode-se dizer que é bonita e discreta, cordata, sem malícia. Claro que sabemos que o depositante era o Queiroz, miliciano na Baixada, ou sua mulher. E o resto? Vai ser investigado? As pistas estão abertas.



Visto, lido e ouvido

O depois...

Vivemos o que filósofos como o italiano Franco “Bifo” Berardi registra em Fenomenologia do Fim. Há, no horizonte, segundo pensa Berardi, uma bolha econômica no sistema financeiro que pode vir a estourar. Essas mudanças, a seu ver, provocarão um caos jamais visto, virando o mundo de cabeça para baixo.

Mas, é no caos que o filósofo enxerga a proliferação de comunidades autônomas, com experimentos igualitários de sobrevivência. O próprio planeta, por seu estágio de deterioração, não permite mais o prolongamento do atual modelo capitalista de consumo. “O crescimento”, diz, “não retornará amanhã ou nunca”.

As consequências do novo coronavírus não se fazem sentir apenas no seu âmbito de saúde da economia, mas se transformou numa espécie de doença psicológica e mental, que afeta, principalmente, a esperança no futuro. E isso, pondera, nos obrigará a imaginar novas formas de vida pós-economia, mais autônoma, centrada na autoprodução do necessário, na autodefesa, inclusive armada.

A rapidez e a complexidade dos eventos atuais são, na sua concepção, fortes demais para que haja uma elaboração emocional e consciente de tudo o que se forma à nossa volta. O vírus, acredita Berardi, é uma entidade invisível e ingovernável, e o mundo parece se desfazer debaixo de nossos pés, sem que possamos fazer nada a respeito de forma imediata e definitiva.

O mais sério parece ser a possibilidade de a vacina não decretar o fim da pandemia. Na impossibilidade de determos, a contento, as sérias consequências de um mundo pós-pandemia, o que parece ser mais efetivo é a criação de redes comunitárias autônomas, que não se firmem em conceitos como o lucro e a acumulação, mas baseada em hábitos de sobrevivência mais frugais.

Nesse ponto, o filósofo diz não acreditar em soluções de longo prazo. Não há tempo para isso. O mais sintomático é que as elites políticas, todas elas, não têm capacidade de apresentar soluções mínimas para o problema. A política, como um todo, tornou-se impotente diante de um colapso de tal magnitude. Nesse instante, a política tornou-se um jogo sem razão, sem conhecimento.

As soluções que podem apresentar, nesse momento, são, em sua visão, derivadas da raiva pela constatação da impotência diante da realidade. Ainda assim, a pandemia, diz, marca uma ruptura antropológica de profundidade abissal, justamente pela proibição de contatos mais íntimos. Trata-se, aqui, de uma epidemia de solidão que parece decretar a morte até da solidariedade. É uma verdadeira bomba atômica sobre nossas cabeças, acredita ele.

O mais afetado será, sem dúvida, o consciente coletivo, por meio do que chama de sensibilização fóbica, com o inconsciente de todos capturado de forma abrupta. Por outro lado, a aproximação do Estado com os grandes órgãos de controle informatizados, captando grande quantidade de dados, pode ocasionar maiores limitações das liberdades individuais.

As próprias palavras Estado, política e democracia parecem ter perdido o sentido e o significado. O Estado tornou-se, não uma organização da vontade coletiva, mas um conjunto da disciplina sanitária obrigatória, dos automatismos tecno-financeiros e da organização violenta de repressão aos movimentos trabalhistas, avalia.

Para Berardi, o Estado passou a ser o próprio capitalismo em sua forma semiótica, psíquica, militar e financeira, todos transmutados em grandes corporações de domínio sobre a mente humana e a atividade social. Embora se fale muito em globalização e outros sinônimos correlatos, o fato é que a pandemia impossibilitou a atuação na dimensão nacional, marcando, sobremaneira também o fracasso final de todas as hipóteses soberanas, da esquerda e da direita.

Por fim, Berardi diz que não existe mais o conceito tradicional de liberdade na era dos automatismos tecno-financeiros. “O inimigo da liberdade não é mais o tirano político, mas os vínculos matemáticos das finanças e os digitais da conexão obrigatória.” Vivemos um instante que parece decretar a morte da liberdade, tal como sonhávamos. Resta, em sua visão, no lugar da palavra liberdade, a palavra igualdade, única possibilidade de restaurar, nesse momento, algo humano entre os humanos.

O mais interessante nesse cenário é a constatação de que o dinheiro nada pode fazer para contornar a crise atual. Resta-nos, segundo o pensador, aguardar pelo imprevisível que tudo pode alterar, inclusive, essas previsões sombrias.



A frase que foi pronunciada

“Um grão de filosofia dispõe ao ateísmo; muita filosofia reconduz à religião.”

Platão, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga



Só assim

» Levamos para o Blog do Ari Cunha um texto do presidente da Associação Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico, Fernando Gomide, que desabafa sobre a necessidade de uma força-tarefa entre as corregedorias do Ministério Público, do Judiciário e dos Tribunais de Conta para que nunca falte medicação de alto custo nas farmácias.

Mais segurança

» Cada vez mais placas do Mercosul são vistas nos automóveis da cidade. Elas seguem o padrão para todos os países do bloco: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname.

Segredo

» No forno, a nova produção de Dad Squarisi: As 7 maravilhas de Brasília. Na linguagem que todos conhecemos, Dad revela a beleza do cerrado, das águas, do céu, o Plano Piloto, monumentos, paisagismo e, claro, sua paixão pelos brasilienses. Hoje, ela fala com o orgulho e gratidão de quem foi recebida pela capital de asas abertas. “Sou de Brasília.”



História de Brasília

Minha solidariedade aos companheiros do Última Hora, de São Paulo. O absurdo do atentado de que foi vítima é um atestado do espírito lutador do jornal, da unidade de pensamento de sua equipe. E, para terminar: o revide ao inimigo fantasma deve ser olho por olho, dente por dente. (Publicado em 14/01/1962)