Violência afeta vidas negras

CB Correio Braziliense

Vidas negras não importam. É o que revela o Atlas da Violência 2020, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados de 2018, quando foram registrados 57.956 homicídios em todo o país — 7.646 a menos do que no ano anterior. Entre os negros, porém, o número de vítimas aumentou 11,5%. Desse total de mortos, 75,7% eram afrodescendentes.

Em contrapartida, o número de assassinatos diminuiu 12,9% entre os não negros. Para cada não negro (branco, índio, amarelo) morto, quase três (2,7) pretos ou pardos foram vítimas de homicídio. O dado significa que a taxa de mortalidade na população negra por violência chega a 37,8 em 100 mil indivíduos contra 13,9 entre os demais grupos étnicos. Entre 2017 e 2018, o número de homicídios de mulheres não negras caiu 12,3%. Essa redução foi de 7,2% no grupo de afrodescendentes.

As regiões Norte e Nordeste são as que apresentaram maior crescimento de casos de homicídio. No ranking nacional, o Acre registrou aumento mais elevado: 300,5%, seguido de Roraima, com 264,1%. No Nordeste, o destaque ficou com o Ceará, com alta de 187,5%, e Rio Grande do Norte, com 175,2%.

Os técnicos do Ipea avaliam que a população negra é a mais vulnerável social e economicamente, o que a deixa exposta à violência. O quadro é agravado pelo racismo institucional, que estigmatiza as pessoas negras. Ou seja, há seletividade tácita, que coloca os negros como alvos preferenciais, sobretudo pelas forças de segurança pública.

Hoje, essa opção está escancarada por fatos recentes, em que policiais agridem e matam mulheres e homens negros. Mesmo que não sejam flagrados cometendo algum ilícito penal. A cor da pele os faz suspeitos ou indivíduos dispensáveis, pela lógica do racismo que permeia as estruturas públicas e privadas.

A construção de políticas de segurança pública é fundamental para reverter a matança que ocorre em todo o país e afeta, principalmente, a parcela de pretos e pardos — duplamente violentada. Implica rever a capacitação e o comportamento das forças de segurança pública, que agem de forma reprovável contra a população negra.

A mudança passa pela educação, indispensável para quebrar estigmas e estereótipos, que se traduzem em alto índice de mortalidade da população não branca. Hoje, os negros somam 56% da população brasileira e representam mais de 55% da força do trabalho, além de serem fibra de destaque do tecido demográfico. É impossível negar que vidas negras não importam.

Trabalho não é para criança

O presidente Jair Bolsonaro prestou um desserviço à luta para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Durante evento, na semana passada, voltou a defender o trabalho infantil. Contou que teve um emprego num bar, aos 10 anos, por ordem do pai, e tascou um “bons tempos, né, onde o menor podia trabalhar”. É uma declaração grave — para dizer o mínimo —, ainda mais tendo sido proferida pela autoridade máxima do Brasil.

A Constituição — que deve ser zelada, primeiramente, pelo presidente da República — é enfática ao vetar o trabalho infantil. O art. 7º, XXXIII, diz: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. Mais claro, impossível.

E, na declaração infeliz, Bolsonaro ainda tratou o assunto como se tivesse sido erradicado por aqui. Nada mais falso. Apesar de todas as leis que versam sobre a proteção de crianças e adolescentes, estamos a anos-luz de eliminar essa chaga. As estatísticas sobre trabalho infantil nem têm sido mais divulgadas.

As mais recentes foram liberadas em 2017, pelo IBGE, com dados de 2016, e apontavam que o Brasil tinha 2,4 milhões de meninos e meninas nessa condição. Com a miséria e a fome aumentando, especialmente na pandemia, esse número deve ser mais elevado. E olha que o Brasil é signatário da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que prevê a erradicação do trabalho infantil, em todas as suas formas, até 2025.

A penúria, que empurra crianças e adolescentes para a exploração em comércio, construção, agricultura, carvoarias, olarias, oficinas, cortes de cana, lixões, quebra de pedras, serviços domésticos, é a mesma que os fazem trabalhar diretamente com a família, em feiras, como ambulantes, vendendo produtos de porta em porta, nos semáforos.

Trabalho impacta o desenvolvimento físico e mental de meninos e meninas. A depender da atividade que exercem, estão sujeitos a toda sorte de acidentes, mutilações, doenças, abusos e até à morte. Há comprometimento, também, do futuro deles. O cansaço os faz abandonar a escola ou pouco aproveitar as aulas. Na vida adulta, sem qualificação necessária para competir no mercado de trabalho, acabam relegados a subempregos, renovando o ciclo de miséria.

É urgente que Estado e sociedade parem de encarar um flagelo desse com naturalidade, como fez Bolsonaro. Crianças e adolescentes têm de estudar, divertir-se, alimentar-se bem, morar em local digno, receber amor e carinho, menos trabalhar. Sem políticas públicas eficientes para auxiliar de imediato as famílias carentes e, numa outra vertente, combater a desigualdade social, meninos e meninas continuarão a ter os direitos violados, a ter a infância roubada.



Desabafo

Bolsonaro poderia juntar o Aliança pelo Brasil com o Partido Novo e formar o Partido Aliança do Novo Coronavírus do Brasil.

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Uma vez corrupto, sempre corrupto! Até para ter prioridade no teste da covid-19.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras



A crise política no Rio de Janeiro é lamentável. É o alto preço pago pelos brasileiros pela falta de educação política.

Roberto Alves — Asa Norte



Além do novo coronavírus, o país enfrenta a epidemia do racismo e da miséria que se alastra por todos os quadrantes.

Ernesto Bezerra — Asa Sul

Sr. Redator

Exclusão

Pagamos caro pelo modelo excludente que contamina a construção da nacionalidade brasileira. “O ponto de vista adotado assume a saga lusitana da conquista que liga a nação, em seu nascedouro, à epopeia cristã ocidental da reconquista/conquista de além-mar e assegura ao país um pé na Europa. Mas, a mestiçagem lá está, a insinuar-se no corpo e, sobretudo, na alma da nacionalidade emergente, onde há a aceitação do índio glamourizado e naturalizado pelo romantismo — a rigor, o índio fica do lado da paisagem, e não da cultura —, mas, realiza a exclusão do negro, relegado à coisificação da senzala. Estabelece-se a curiosa tríade: o colonizador branco é cultura, o índio é natureza, o negro é coisa, ferramenta, utensílio — informa a historiadora Sandra Jatahy Pesavento (1945-2009) em A cor da alma: ambivalências e ambiguidades da identidade nacional. Dizer que a sociedade brasileira é multicultural significa compreender a diversidade étnica e cultural dos diferentes grupos sociais que a compõem, mas, também, enfrentar as desigualdades existentes no acesso e no desfrute a bens materiais e imateriais no país.

» Marcos Fabrício Lopes da Silva,

Asa Norte



Pantera Negra

Que ano triste. Pantera Negra é um grande filme, que exalta negros e ressalta a importância da justiça social. E vai ficar por muito tempo na memória do cinema. A gente é que sofre, que sente por tê-lo perdido. Herói na vida e na ficção. Fiquei chocado, surpresa total. Uma pena de verdade.

» José Ribamar Pinheiro Filho,

Asa Norte



Bolsa Família

Não dá para entender! Por que acabar com o Bolsa Família? Um programa bom, com algumas ressalvas, reconhecido no mundo inteiro, com foco claro, aperfeiçoado e reestruturado ao longo do tempo por especialistas que entenderam sua lógica e metodologia. Falta à equipe econômica humildade e conhecimento da engenharia social. O governo Lula derrapou no início com o Fome Zero. Como marca, era bom, mas, na prática, a ideia era uma distribuição de tíquetes como vale-refeição, política americana dos anos 1950. Não vingou! A política pública nasceu em Brasília, em 1995, na gestão de Cristovam Buarque. Por fim, adotada, com um valor razoável, no governo federal. O foco da política é a mulher pobre, para ajudá-la no grande desafio de criar uma família enfrentando dificuldades econômicas e, muitas vezes, as flutuações da vida pessoal. O Bolsa Família é como o Pelé: reconhecido como excelência mundo afora, apesar de não ser totalmente aceito pelos brasileiros. Mas, talvez, porque é um programa para mães pobres, agora, é motivo de experimentos sociais desabridos. Planejam engoli-lo em um programa não para crianças, mas para corrigir imperfeições do mercado de trabalho. Um programa para criar empregos é uma coisa, a rede de proteção social é outra. Qual é o foco desse Renda Brasil, que se quer vincular a um emprego verde e amarelo? Não se improvisa em política social!

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras



Armas

Excelente reportagem População mais armada (24/8, página 13). Chama a atenção dos leitores para o fato de, no primeiro semestre deste ano, a Polícia Federal ter emitido autorizações para que 4.452 cidadãos do Distrito Federal possam ter a propriedade de arma de fogo. A reportagem destaca que está ocorrendo um significativo aumento de armas em posse da população, em decorrência da nova legislação sobre a matéria — decreto nº 9.847/2019 — aprovada pelo governo federal. Especialistas, um advogado diretor da OAB, um advogado criminalista e um professor de direito, ouvidos pela reportagem divergiram quanto aos riscos à segurança pública, sendo que o primeiro considera que a posse de arma pode ser um fator para gerar violência. O segundo entende que a arma constitui um complemento para a segurança pública. O terceiro acha que a arma aumenta a propensão de prática de violência. No que concerne à relação causal entre a posse da arma e o aumento da violência, é mister cotejar dados estatísticos relativos à criminalidade anterior e posterior à nova legislação. Nos cinco anos anteriores à nova legislação, 2014 a 2018 (governos Dilma e Temer), ocorreram, respectivamente, 58.559, 59.080, 61.619, 65.602 e 57.341 homicídios, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto que 41.635 homicídios em 2019, uma queda de 27,4% em apenas seis meses. Possuir uma arma é um direito que sempre vigorou no Brasil.

» Cid Lopes,

Lago Sul



Trump

O discurso sereno, otimista e vigoroso de Trump, na convenção republicana, defendendo a soberania norte-americana e salientando a boa fase da economia do país, incomodou as viúvas de Obama. O presidente alertou que “ninguém estará a salvo do socialismo de Biden nos Estados Unidos”. Trump reiniciará viagens de campanha como “o salvador do país”, depois de chamado por um dos filhos de “presidente do povo”.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte

Dom Pedro Casaldáliga

Após 10 anos de luta contra o Parkinson, morreu, em 8 de agosto, uma das mais importantes lideranças religiosas do Brasil. Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia, passou os últimos momentos no hospital da Santa Casa de Misericórdia, em Batatais, São Paulo. Aos 92 anos e com uma obra missionária e literária reconhecida internacionalmente, partiu, deixando lições de resistência, esperança e fé em um futuro melhor.

Nascido em Barcelona, Dom Pedro Casaldáliga dedicou a vida à defesa dos mais pobres e necessitados. Chegando à região do Araguaia, em Mato Grosso, em 1968 para fundar uma missão da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, viveu períodos de extrema tensão social e política. Ao longo da ditadura militar, foi, muitas vezes, ameaçado de expulsão do país.

À violência do Estado autoritário somavam-se as ameaças dos poderosos locais, principalmente, grandes proprietários de terras insatisfeitos com o trabalho de proteção aos índios e de mobilização dos camponeses pobres. O Araguaia é área historicamente marcada por conflitos políticos e fundiários decorrentes da grave desigualdade social e da violência contra os povos indígenas, posseiros, ribeirinhos e outros grupos oprimidos. É muito significativa a denominação popular pela qual a região é conhecida: Vale dos Esquecidos.

Dom Pedro Casaldáliga insurgiu-se contra esse abandono por parte do Poder Público. Foi sagrado bispo em 23 de outubro de 1971 e, unindo-se ao movimento da Teologia da Libertação, passou a dedicar-se à luta contra o latifúndio e a opressão. Ciente de que era necessário organizar a sociedade para a proteção dos camponeses e dos povos tradicionais, participou decisivamente da criação do Conselho Indigenista Missionário e da Comissão Pastoral da Terra.

A obra do religioso é amplamente reconhecida, tendo mais de 100 títulos traduzidos para várias línguas. Parte significativa de suas memórias está registrada em versos. A poesia é revestida de sensibilidade e antecipa temáticas que viriam a marcar a literatura e as ciências sociais nos anos vindouros, como a crítica aos epistemicídios e a discussão sobre o hibridismo cultural.

Ele produziu libelos pela proteção dos mais fragilizados diante da realidade da concentração de terras e da perseguição aos camponeses e indígenas. Em 1989, no livro Águas do tempo, escreveu: “Debaixo da terra os mortos/pedem os cantos da tribo.../e só respondem os bois/calcando a paz invadida”. Nesse mesmo ano, outro livro de sua autoria, Creio na justiça e na esperança, traz lições de fé e de amor ao próximo.

Para Dom Pedro Casaldáliga, que, em lugar do tradicional anel de ouro usado pelos bispos da Igreja Católica Apostólica Romana, portava ornamento similar feito de tucum, espécie de palmeira nativa da Amazônia, era impossível falar em direitos humanos sem falar em acesso à terra. Assim como era inconcebível defender direitos dos povos indígenas sem garantir a proteção de suas áreas historicamente reconhecidas.

Na trajetória do religioso se fundem a ação missionária, o engajamento político e a profunda reflexão sobre a realidade em que viveu e que, por toda a vida, procurou transformar. Seu serviço pastoral adotou o lema “Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar”.

Sejamos todos nós capazes de encontrar, no exemplo de Dom Pedro Casaldáliga, fonte de inspiração e entusiasmo para a construção de um país mais fraterno e mais humano. Um caminho que, segundo seus ensinamentos, faz-se com amor e fraternidade, mas, também, com utopia e coragem.

Aprendizagem contra a evasão escolar

crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press

Por si só, o número já preocupa: 461 mil alunos abandonaram o ensino médio só em 2018, correspondendo a mais da metade das 912,5 mil crianças e adolescentes que desistiram de concluir o nível básico (fundamental mais médio), de acordo com estudo da Unicef e Instituto Claro. Entretanto, apesar do aumento de 12% dos concluintes entre 2012 e 2018, a evasão no ensino médio está em queda lenta, bem distante do avanço conquistado com a universalização das matrículas no primeiro ano do fundamental, conforme registra a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio Contínua (Pnad), divulgada pelo IBGE em julho último. Isso, apesar do efeito danoso do abandono na empregabilidade, visto que ensino médio concluído é, hoje, um dos requisitos básico na contratação para vagas formais.

Ainda de acordo com a Pnad: 23% dos 47,3 milhões de brasileiros com idade entre 15 a 29 anos não estudam ou trabalham — a triste geração nem-nem —; 13,5 estão ocupados e estudando; 28,6% só estudam; e 35% apenas trabalham. Se o acesso à escola melhorou, o que motivaria a evasão escolar? Uma das respostas está na análise da economista Laura Müller Machado, coautora do estudo Consequências da Violação do Direito à Educação (Insper-Fundação Roberto Marinho, 2020). Para ela, um dos principais motivos é a necessidade de reforçar o orçamento familiar. Só que, na maioria das vezes, o jovem despreparado e fora da escola só conseguirá ocupação informal, sem vínculos ou proteção social e exposto a vários riscos.

O pior é que os efeitos da baixa escolaridade continuam a se manifestar a longo prazo, pois pessoas com ensino básico incompleto recebem remuneração de 20% a 25% inferior à dos colegas diplomados. Há, ainda, outros prejuízos para o país, como o reflexo na qualidade da mão de obra e a perda estimada acima de R$ 370 mil por não concluinte, somando mais de R$ 214 bilhões ao ano, segundo o estudo do Insper.

Como seria inevitável, a covid-19 tem forte potencial para jogar ainda mais abaixo o nível de escolaridade dos futuros profissionais. Tanto que a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, idealizada pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), indica que 28% dos entrevistados pensam em deixar os estudos; 52% não pretendem fazer o Enem; e 34% estão pessimistas em relação ao futuro. O que é de lamentar, mas não surpreende, considerando os efeitos da pandemia nas famílias e na trajetória escolar.

O tamanho do problema indica que a solução só virá com a cooperação de governo, empresas e terceiro setor e só ganhará rapidez com a utilização de instrumentos já existentes e testados. É o caso da Lei da Aprendizagem (nº 10.097/2000), que, nos 20 anos de vigência, comprovou eficácia na formação de jovens para o mercado de trabalho, assegurando proteção legal, renda sustentável e condições para que o jovem permaneça na escola.

Pesquisas e estudos conduzidos por institutos renomados, como Datafolha, Ibope e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da USP, confirmam que o alcance dos benefícios da aprendizagem vai além, como revelam os exemplos a seguir. Os jovens são motivados a avançar até o ensino superior. Adquirem posturas profissionais e cidadãs, indispensáveis na carreira futura. Transformam-se em canais de transmissão de conhecimentos que melhoram a vida do núcleo familiar e da comunidade onde se inserem.

Pesquisa do Datafolha com ex-aprendizes (como as outras, disponível no site do CIEE) endossa as afirmações: 81% contribuíam com o salário para o orçamento da casa, mesmo antes da inserção efetiva no mundo do trabalho; 56% estavam trabalhando; e 43% já haviam iniciado a faculdade. Avaliação deles: mais de 90% recomendam com nota média de 9,6 a participação de outros jovens em programas de aprendizagem.

Uma baianinha, a aprendiz Manuela Bernardini, foi além da recomendação: arregaçou as mangas, lançou uma petição pelas redes sociais e coletou mais de 50 mil assinaturas em apoio a uma proposta do CIEE (já entregue ao governo federal e à espera de resposta) que viabiliza a contratação de até 400 mil novos jovens aprendizes por empresas.

No entanto, não podemos ignorar que pesquisas e reivindicações só ganham valor se não forem engavetadas, mas usadas como subsídios sólidos e confiáveis para a ação, por mais desafiadora que ela seja. E a construção do futuro das novas gerações é, com certeza, um dos nossos maiores desafios.



O sedutor do sertão

Surpreende-nos, mais uma vez, Ariano Suassuna depois do interregno que foi a sua exitosa e longa cruzada com as aulas-espetáculo, que divertiu e mobilizou o país de Norte a Sul — e da publicação póstuma do prometido Romance de Dom Pantero no palco dos pecadores (2017) — com a descoberta recente deste “novo” rebento de sua lavra, O sedutor do sertão, que, só recentemente, veio a lume em requintada brochura também da Editora Nova Fronteira. É o resultado de providencial descida aos baús do grande criador, realizada com o aval do condomínio de herdeiros de Ariano pelo crítico e professor Carlos Newton Júnior, que também é o autor de judiciosa e brilhante apresentação do volume.

A obra faz jus, como era de esperar, à descomunal imaginação criadora do autor de A Compadecida, de uma infinita capacidade de absorver o espírito das fábulas do romanceiro popular nordestino, de onde saltam luminosas a astúcia e a graça do sertanejo na luta tenaz para sobreviver. Mas, de uma forma tão candente que a transposição eleva e sublima a ação dos personagens, tal como vemos em seu teatro e também em seus romances encabeçados, sobretudo, por A pedra do reino, que já nasceu clássico. O que nos faz rir e pensar, simultaneamente.

Quem se divertiu com as proezas de João Grilo e Chicó naquela peça, inclusive na versão para o cinema, vai se fartar de rir com as rocambolescas aventuras pícaras do impagável Malaquias Pavão, o tal sedutor, “aguardenteiro, conquistador, folheteiro e cambiteiro”, imbatível rei da simpatia nas relações com outros homens ou com o mulherio de maneira geral. Aliás, o livro pode ser, pelo humor contagiante, um bálsamo que nos vem socorrer bem a propósito nesta quadra de tão penosa travessia em vista do novo coronavírus.

A prosopopeia desse sujeito estradeiro, capaz de enganar até o diabo, passa-se nas terras que vão do sertão ao brejo, na Paraíba, típicas paisagens do Nordeste, lembrando, em muito, e guardadas as proporções, os lances da cavalaria decadente do Dom Quixote, de Cervantes, uma das inegáveis influências de Suassuna.

Não à toa, Pavão faz-se acompanhar de seu fiel estribeiro, Miguel Biôco, “baixo, careca, meio estrábico”, para cuidar do cavalo Rei de Ouro. Isso tudo em pleno cenário e no desenrolar da Revolta de Princesa, uma briga entre o coronel Zé Pereira e o presidente (como eram chamados à época os governadores) João Pessoa, que se antecipou à Revolução de 30, deflagrada a partir da morte deste último.

É essa peça rara que tenho sob os olhos, porém, na forma original, um manuscrito datilografado em tipos hoje borrados, sob o amarelo que a passagem do tempo marcou. Guardo-o como preciosa relíquia em meus arquivos porque me foi passado, em 1969, por Marcus Odilon Ribeiro, dublê de escritor e usineiro, amigo dileto, que pretendia transformá-lo num roteiro cinematográfico e produzir o filme dele resultante. Com o passar do tempo, o projeto foi sendo adiado e terminou por ser esquecido no longo período de vacas magras para o cinema brasileiro.

Não obstante, A Compadecida, a obra maior de Suassuna no teatro ter sido adaptada para o cinema pelo húngaro Georges Jonas (1969), que fez fortuna como publicitário em São Paulo, não obteve o êxito esperado. O gringo era incapaz de perceber o mínimo que fosse da cultura brasileira em geral, quanto mais da cultura nordestina. Mais fácil seria o mar secar ou uma baleia emergir das parcas águas de um açude no sertão. Outra versão, mais bem resolvida, foi a de Roberto Faria (1987), talvez o maior diretor-artesão do nosso cinema, no que pese o caráter estritamente circense que emprestou à realização, protagonizada pelos trapalhões e conquistando grande parte do público.

Entretanto, o sucesso mais retumbante viria pelas mãos de Guel Arrais (2000), tanto no cinema quanto na televisão. Senhor absoluto do tema, o pernambucano soube captar a essência dramatúrgica, o humor e o espírito universal do texto. Afinal, o nosso Ariano foi mestre dos mestres no seu ofício, como prova a genialidade deste O sedutor do sertão agora disponível. Não existe em nossa cultura dois Arianos Suassuna. Quem inventou o primeiro perdeu ou esqueceu a fórmula mágica.



Charge