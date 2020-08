Bolsonaro poderia juntar o Aliança pelo Brasil com o Partido Novo e formar o Partido Aliança do Novo Coronavírus do Brasil.

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Uma vez corrupto, sempre corrupto! Até para ter prioridade no teste da covid-19.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras



A crise política no Rio de Janeiro é lamentável. É o alto preço pago pelos brasileiros pela falta de educação política.

Roberto Alves — Asa Norte



Além do novo coronavírus, o país enfrenta a epidemia do racismo e da miséria que se alastra por todos os quadrantes.

Ernesto Bezerra — Asa Sul