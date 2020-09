Visão do Correio

CB Correio Braziliense

No dia em que o governo divulgou o pior resultado do Produto Interno Bruto (PIB) em um semestre — queda de 9,7% em relação ao período anterior —, desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat[istica (IBGE), em 1996, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a extensão do auxílio emergencial, instituído para mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia. Também garantiu que enviará a proposta de reforma administrativa para o Congresso, fundamental para o controle das contas públicas, que estão completamente no vermelho.

A economia brasileira entrou em recessão, novamente, depois de ter experimentado crescimento negativo por dois anos seguidos, em 2015 e 2016, fruto da irresponsável política econômica que abriu os cofres públicos para a implantação de condenáveis políticas populistas. Nos últimos três anos, ao sair da recessão, o país vinha tendo crescimento em torno de 1%, insuficiente para a esperada retomada das atividades econômicas.

A aposta de reaquecimento econômico em níveis aceitáveis era a de que, após a reforma da Previdência, viriam a administrativa e a tributária — a última foi enviada ao parlamento, embora de forma fatiada, o que provocou críticas de tributaristas. Veio a pandemia e o governo centrou seus esforços em encontrar saídas para enfrentar, num primeiro momento, a parada quase total das atividades econômicas. Instituiu o auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais, medidas contra o desemprego e de ajuda a empresas, estados e munícipios.

O auxílio de emergência, agora de R$ 300, foi estendido até dezembro deste ano. Economistas concordam que se não houvesse a injeção de mais de R$ 200 bilhões de socorro aos desempregados na economia, de um total de R$ 254 bilhões previstos, o tombo do PIB seria bem maior. Com a prorrogação da ajuda anunciada ontem por Bolsonaro, o Ministério da Economia estima um custo suplementar de R$ 92 bilhões. O orçamento de guerra para o combate à covid-19 já aprovado pelo Congresso é de R$ 512 bilhões, para todas as ações do governo. O socorro suplementar terá de ser votado pelos parlamentares nos próximos dias.

A partir deste semestre, a expectativa é de uma recuperação da produção nacional, até porque os 9,7% não se repetirão. Esta é a previsão de economistas que acreditam numa retomada mais vigorosa com a reabertura de vários setores da economia, a partir de julho. Por todo o país, várias cidades retornaram à normalidade. Embora esperado, o estrago provocado pela pandemia será sentido por um bom tempo, mesmo com as projeções otimistas de recuperação.

Diante da conjuntura, o envio do esboço da reforma administrativa ao Congresso Nacional não deve mais ser protelado pelo governo — apenas os futuros servidores públicos serão atingidos, como dito pelo ministro Paulo Guedes, da Economia. A reforma tributária também não pode ficar parada no Legislativo. O Brasil tem pressa de resolver seus problemas estruturais e as duas reformas são urgentes.