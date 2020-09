Sr. Redator

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Vacina

“Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, disse o presidente Bolsonaro a uma apoiadora numa das passagens pelo cercadinho montado na entrada do Palácio da Alvorada. Sua Excelência tem razão. Ninguém é, nem nunca foi, obrigado a tomar vacina para varíola, tétano, rubéola, sarampo, caxumba, febre amarela, meningite, poliomielite... Cada um faz o que a própria consciência entende (ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade de vacinação de menores de 12 anos nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias). Quis o bom senso e o bom destino, porém, que os pais ou responsáveis pela criação outrora dos céticos de plantão de agora não tivessem o pensamento “mágico” de questionar a ciência e a efetividade das vacinas. Se assim tivessem agido, a horda negacionista contemporânea talvez nem estivesse viva e vomitando por aqui seu individualismo, estupidez, descomprometimento com a saúde pública e ignorância sem fim.

» Francicarlos Diniz,

Asa Norte

“Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” revela um pensamento primitivo e grotesco de um governante, que remete à insólita “Revolta da Vacina”, que ocorreu no Rio, em 1904, da população contra o programa de erradicação da varíola, proposto pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz.

» Lauro A. C. Pinheiro,

Asa Sul

» Que país é este? Na segunda década do século 21, ainda há seres primitivos e irracionais infiltrados como seres humanos entre a população. A Terra é plana. O Sol é quadrado. O homem nunca pisou na Lua. Mulheres têm de ser o capacho, no qual os homens limpam a sola dos sapatos. Vacina derrete o cérebro das crianças e deixam os adultos com cara de animais. Deus do céu! Que país é este? Um desses seres primitivos pediu ao presidente o fim da obrigatoriedade da vacina contra o novo coronavírus, causador da “gripezinha”, do “resfriadinho” que matou quase 1 milhão de pessoas no mundo, sendo que, no Brasil, são quase 130 mil. O país e muitas nações estão investindo uma dinheirama para que haja vacina capaz de conter o “inimigo invisível”, e o presidente responde à insana que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” — um convite à desobediência da lei. Como assim, senhor presidente? O senhor se insurge contra as medidas sanitárias que podem evitar mais mortes? O senhor deveria ser o primeiro a fazer campanha e torcer para que toda a população fosse imunizada, mas trata com descaso esse esforço científico global? Quanta irresponsabilidade e excesso de insanidade.

» Joaquim Honório,

Asa Sul



Educação

Com a suspensão das aulas presenciais até 2021, a Secretaria de Educação deveria rever os contratos com as empresas prestadoras de serviços na área de higienização das escolas em seu âmbito geral. Trata-se de racionalidade e contenção de gastos, pois não há necessidade de manter no quadro de limpeza e conservação das escolas o número de colaboradores contratados à época das atividades regulares de ensino. Dessa maneira, o governo estará economizando recursos públicos. Efetivamente, o contingente de funcionários contratados, até então, não estará sendo empregado na limpeza das escolas diante da sua inatividade. Logicamente, que tenha um quadro menor de colaboradores para manter a conservação das instalações. Em tempo: nesses cinco meses com as escolas inativas, o governo pagou integral as empresas de higienização, como se a mão de obra estivesse sendo empregada na sua totalidade?

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras



Desvios

Lamentavelmente, algumas autoridades municipais e estaduais estão ganhando dinheiro de forma ilícita durante a pandemia da covid-19. Equipamentos de proteção, medicamentos, equipamentos e até hospitais de campanha estão sendo adquiridos por valores altíssimos, com a desculpa da urgência das equipes de suprimentos. Parece até que não temos Justiça no Brasil e nem tribunais de contas que fiscalizam aquisições e que deveriam impedir superfaturamentos, como está ocorrendo largamente em todo o território nacional. O endividamento do país em 2020 trará consequências negativas para os próximos anos. A futura arrecadação de impostos será utilizada, em grande parte, para pagar dívidas contraídas de forma irresponsável pelos prefeitos e governadores. O ônus ficará para os contribuintes, como sempre.

» José Carlos Saraiva da Costa,

Belo Horizonte (MG)